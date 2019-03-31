РАЙсобес превратился в ад: Чтобы получить проездной,надо простаивать по несколько дней в очередях

С 1 апреля для некоторых категорий жителей молдавской столицы вводятся абонементы на проезд в общественном транспорте нового образца.

Любое хорошее дело в Молдове могут превратить в настоящий кошмар. Так произошло и с проездными для кишиневских пенсионеров. На бесплатное получение проездного абонемента в общественном транспорте имеют право те, чья пенсия не превышает 3 тысяч леев.

О том, что старые проездные с 1 апреля 2019-го года должны быть обменяны на новые, сообщили поздно. Иначе пенсионеры, которые привыкли к порядку, могли бы это сделать заранее.

Кроме того, проездной нельзя заказать онлайн. Просто каменный век какой-то. А ведь многие пенсионеры сегодня активно пользуются интернетом, еще и в соцсетях тон задают.

Чтобы стать обладателем проездного, сначала нужно получить отметку в пенсионном фонде о том, каков размер пенсии. Считают, с учетом повышения пенсии, ставят печать. Опять же, зачем пенсионеру куда-то ходить, тратить силы и время, если его пенсия, наверняка, есть (или должна быть) в базе данных райсобесов. Затем пенсионер отправляется в райсобес, чтобы подать документы на получение проездного.

- Райсобес сектора Ботаника переехал в связи с ремонтом из здания на улице Титулеску в центр города, на Эминеску. Поэтому мне пришлось отправиться в центр, чтобы подать документы на проездной, - рассказала «Комсомолке» пенсионерка Клавдия Николаевна Кропанцева. – Там творилось что-то ужасное: примерно 7 кабинетов, человек по 20 ждут очереди в каждый. Многие, наверное, и не попали в этот день, - мне просто повезло.

Обслуживание в райсобесе тоже напоминает советское время, когда не было компьютеров: какие-то папки, гроссбухи...С собой нужно принести копии пенсионного, паспорта и т.п. Длится процедура оформления документов 20-25 минут. В это время полторы сотни человек в очередях в душном маленьком коридоре глотают таблетки, но мужественно ждут, - терпеливые, привыкли к лишениям.

И это еще не все. Через несколько дней, если конечно, пенсионер выстоял очередь, сдал документы, нужно приехать в райсобес за проездным. Сразу никому ничего не выдают. И опять нужно тратить силы и время...

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