Премьер-министр Павел Филип провел встречу с послом США в Республике Молдова

Премьер-министр Павел Филип провел встречу с послом США в Молдове Дереком Хоганом.

Официальные лица обсудили развитие двусторонних отношений в различных областях, представляющих общий интерес.

Павел Филип отметил, что Республика Молдова уделяет особое внимание двустороннему сотрудничеству, а США являются стратегическим партнером нашей страны. Премьер-министр выразил благодарность за постоянную поддержку, которую США оказывают осуществлению демократических и структурных реформ и укреплению институционального потенциала.

Собеседники также обменялись мнениями о поствыборной ситуации в Республике Молдова, отметив, что партии, прошедшие в парламент, должны проявить политическую зрелость и работать вместе, чтобы максимально прозрачно сформировать правительство, первостепенной целью которого будут интересы граждан.

Павел Филип и Дерек Хоган также обсудили продолжение программы с МВФ, реализацию реформы местного публичного управления и расширение торгово-экономического сотрудничества между сторонами. В апреле в Кишинев прибудет миссия американских бизнесменов, заинтересованных в инвестициях, особенно в области промышленности, сельского хозяйства, информационных технологий, связи и туризма. В то же время, в конце апреля Республику Молдова посетит делегация Конгресса США.

Как отмечается в официальном пресс-релизе правительства, Павел Филип подчеркнул важность извлечения выгоды из стратегического диалога между Молдовой и США, заявив, что Республика Молдова по-прежнему рассчитывает на поддержку и помощь США для обеспечения устойчивого развития страны на основе западных ценностей.