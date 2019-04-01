Валентина Булига обнародовала декларацию - зарплата в 36 тысяч леев и Hyundai за более чем 600 тысяч

Экс-министр семьи и социальной защиты живёт припеваючи. Валентина Булига обнародовала свою декларацию о доходах, из которой можно выяснить, что экс-министр семьи, труда и социальной защиты за годы во власти сколотила неплохое состояние, сообщает zgd.md.

В качестве своего источника дохода Булига, которая из министра переквалифицировалась в директора CNAS (Национальная Касса Социального Страхования), указала зарплату в размере 36664 молдавских леев.

Во владении семьи Булига находятся несколько земельных участков, а дачей семейство обзавелось ещё в 2000-м году. В 2014-м, в предпоследний год работы в качестве министра, Булига приобрела автомобиль Hyundai Santa Fe, который оценивает в 621 тысячу леев (она, по крайне мере, не стала декларировать роскошные авто за 10 тысяч леев, как поступают иные "народные избранники", а назвала его реальную стоимость).

Напомним, что с именем Булиги связан громкий скандал, датируемый маем 2014-го года, когда во время встречи с жителями города Глодяны она повздорила с возмущённым пенсионером, который, по официальной версии, якобы напал на неё. Позже ЕСПЧ обязал правительство Молдовы (а, по факту, налогоплательщиков) выплатить за этот инцидент пострадавшему пенсионеру 7680 евро. Разумеется, вопрос о том, чтобы министр выплатила эти деньги сама, даже и не ставился.