Депутат ACUM рассказал о «рецепте спасения страны от Майи Санду» - нас ждут новые кредиты и кабала

Понятие "самостоятельность" акум-овцам чуждо. Михай Попшой, один из лидеров блока ACUM, рассказал о том, что у его блока уже готов "рецепт спасения страны". По его словам, блок, несмотря на то, что имеет лишь четверть мандатов, готов взять на себя ответственность руководства страной и вернуть её к "нормальной жизни".

Стоит отметить, что в последние годы прозападные политики часто говорят о "готовности взять ответственность", но это оборачивается лишь дополнительными бедами - вспомните, как "под свою ответственность" подписывал пакет документов, узаконивших кражу миллиарда, Юрий Лянкэ. Разумеется, отвечать за последствия он не стал - к слову, представлял тогда Лянкэ ту же партию, что и Санду.

- Избрание Андрея Нэстасе на должность председателя парламента является гарантией того, что законы, необходимые для освобождения правосудия, будут приняты. Потом он приступит ко второму этапу – принятию антиолигархических законов, направленных на оздоровление экономики и возобновление европейского финансирования, без которого Молдова не может надеяться на качественные государственные услуги и инфраструктуру.

Все это сможет обеспечить Майя Санду на должности премьер-министра. Европейские партнеры готовы предоставить Молдове около 200 миллионов евро в течение полугода после назначения правительства, а первые 30 миллионов поступят в первый же месяц, - приводит слова Попшоя ТРИБУНА.