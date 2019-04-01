1 апреля - последний день периода льготного медстрахования

1 апреля является последним днем, когда граждане могут оплачивать взнос обязательного медицинского страхования в фиксированной сумме со скидками, передает IPN.

По данным Национальной кассы медицинского страхования владельцы земельных участков пользуются скидками в размере 75% и должны заплатить 1014 леев в территориальных агентствах НКМС.

Физические лица, которые занимаются независимой розничной торговлей, за исключением торговли подакцизными товарами, пользуются скидками в размере 60% и оплачивают 1622,40 лея.

Учредители индивидуальных предприятий, владельцы патентов, арендаторы, арендодатели, другие граждане, которые не работают и не застрахованы Правительством, оплачивают 2018 леев, что представляет половину медицинского страхового взноса.

После 1 апреля, лица, которые не застраховали себя в установленные законодательством сроки, заплатят полностью взнос обязательного медицинского страхования в размере 4056 леев со штрафом в размере от 750 до 1650 леев и пеней за опоздание в размере 0,1% от страхового полиса за каждый день опоздания. Статус застрахованного лица будет активирован спустя только семь дней со дня оплаты.