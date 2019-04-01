ТОП – 10 правящих партий, которые не попали в парламент

Судьба молдавских партий изменчива – сегодня у власти, а завтра – даже не в парламенте. В современной истории Республики Молдова было несколько таких случаев, поэтому ТРИБУНА предлагает Вашему вниманию условный рейтинг партий, которые были у власти, а затем и в парламент не смогли пройти.

1). Аграрно-демократическаяпартия Молдовы

Это политформирование одержало победу на парламентских выборах в 1994 году, получив 56 депутатских мандатов из 101. Впоследствии партия раскололась, и на парламентских выборах в 1998 году набрала всего 3,63% голосов, не пройдя в парламент.

2). Партиядемократических сил

На парламентских выборах в 1998 году партия набрала 8,84% голосов и пришла к власти, создав с Демократической конвенцией Молдовы и блоком «За демократическую и процветающую Молдову» правящую коалицию – Альянс за демократию и реформы, который был у власти чуть менее двух лет. На досрочных парламентских выборах в 2001 году партия набрала всего 1,22% голосов избирателей, оставшись вне парламента.

3). Демократическая партия Молдовы

На парламентских выборах 1998 года, партия участвовала в блоке под названием Движение «За демократическую и процветающую Молдову», который набрал 18,16% голосов избирателей, пришел к власти, и создал Альянс за демократию и реформы (АДР). Представители партии получили кресла спикера парламента и премьер-министра, однако на досрочных парламентских выборах в 2001 году под собственным названием – Демократическая партия Молдовы – политформирование набрало всего 5,02% голосов, оставшись вне парламента.

4). Партия возрождения и согласия Молдовы

На парламентских выборах в 1998 году партия участвовала в составе Демократической конвенции Молдовы, набрав 19,42% голосов. Позже партия пришла к власти в составе Альянса за демократию и реформы. Однако, в 2001 году на парламентских выборах, участвуя под собственным названием, партия набрала всего 5,79%, оставшись вне парламента.

5). Партия коммунистов Республики Молдова

На досрочных парламентских выборах в 2001 году ПКРМ получила конституционное большинство – 71 депутатский мандат из 101. На парламентских выборах 2005 года – 56 мандатов, а на парламентских выборах 5 апреля 2009 года – 60 мандатов. Партия управляла страной с 2001 по 2009 год. После досрочных парламентских выборов от 29 июля 2009 года и 28 ноября 2010 года, а также парламентских выборов от 30 ноября 2014 года ПКРМ остается в парламенте в качестве оппозиционной партии. На выборах от 24 февраля 2019 года ПКРМ не прошла избирательный порог и осталась вне парламента.

6). Альянс «Наша Молдова»

Альянс пришел к власти в результате досрочных парламентских выборов от 29 июля 2009 года в составе Альянса за европейскую интеграцию. На тех выборах альянс набрал 7,35% голосов, а на досрочных выборах от 28 ноября 2010 года – всего 2,05%, оставшись вне парламента.

7). Либерал-реформаторская партия

Изначально партия пришла к власти как парламентская группа, а затем 30 мая 2013 года – как партия в составе проевропейской коалиции. На парламентских выборах 2014 года партия набрала очень скромный результат, оставшись вне парламента.

8). Либерал-демократическая партия Молдовы

ЛДПМ управляла страной с 2009 по 2015 год в составе пяти коалиций, в том числе одной миноритарной. В 2015 году партия перешла в парламентскую оппозицию, а в выборах 24 февраля 2019 года ЛДПМ уже вообще не участвовала.

9). Либеральная партия

ЛП была у власти с сентября 2009 года по май 2013 года, и с июля 2015 года по май 2017 года. С середины 2017 года партия была в парламентской оппозиции, а после парламентских выборов от 24 февраля 2019 года, получив очень скромный результат, осталась вне парламента.

10). Европейская народная партия Молдовы

Партия пришла к власти совместно с Демократической партией Молдовы в середине 2017 года. Ее представители и сейчас все еще входят в состав правительства, но в парламентских выборах от 24 февраля 2019 года партия не участвовала.