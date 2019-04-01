В Страшенах прошла ярмарка голубей

Ярмарка голубей прошла в Страшенах. Привезли пернатых разных видов и пород заводчики из нашей страны, а также из Румынии и Украины. У Вячеслава Черни в коллекции уже больше 200 голубей.

"Я занимаюсь этим с детства, и когда был студентом, держал в комнате голубей. Вот такая порода называется "игрок из Бельц". У него два гребня, клюв закрыт перьями, и на спине хохолок. Это все от природы, никакой парикмахерской", - сказал заводчик голубей Вячеслав Черня.

14-летний Ян Самсон говорит, разводит птиц с шестилетнего возраста. Сейчас он уже настоящий специалист и знает преимущества многих пород. "У кудрявых голубей перья смотрят в разные стороны. Это "бабочки", они летят, как бабочка, по три часа на той же высоте", - рассказал заводчик голубей Ян Самсон.

Есть и особые мясные породы. Эти голуби такие тяжелые, что не могут летать. "У них очень вкусное мясо. От других голубей они отличаются размерами и весом". На ярмарку приехали гости из Румынии в надежде приобрести интересные экземпляры.

"Я привез только двух голубей. А для друзей хочу здесь купить. Хочу игроков из Бельц и игроков из Кишинева." Заводчики не только покупали и продавали, но и обменивались птицами.

Посетители ярмарки с интересом наблюдали красоту и грацию этих птиц. Многие унесли их домой. К примеру, голубя-якобина покупают в качестве домашнего питомца. Пара стоит до тысячи леев.

"Получаешь большое удовольствие, как в зоопарке. Очень много попугаев и голубей. Очень интересно". "Наш сын очень любит голубей, мы их держим дома, и пришли посмотреть и другие виды".

"Только что купил голубя, это монах. У меня дома голубица, будет ей пара". Ярмарку голубей организовали уже в десятых раз.