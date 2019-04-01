Ярмарка спасения в Кишиневе: В центре столицы Молдовы снова ажиотаж – виноград, яблоки и сливы «улетают» ящиками за копейки

Вторую неделю у Кафедрального Собора граждане спасают фермеров, покупая их продукцию – вы еще можете успеть.

Следует отметить, что в этот раз организаторы ярмарки подготовились лучше, чем в прошлое воскресенье: продукции с 11.00 (время начала работы базарчика) было в разы больше, чем покупателей.

В этот раз организаторы ярмарки подготовились лучше.Фото: СЕРГЕЙ СЕДЛЕЦКИЙ

- Мне не нужен ящик, продайте пару килограммов, - просит опрятная, но не шибко дорого одетая женщина лет 50-ти фермера.

- Нет! – мужчина, у которого в тот момент не было ни одного покупателя у столика, непреклонен.

Покупают ящиками.Фото: СЕРГЕЙ СЕДЛЕЦКИЙ

- Подойдите часам к четырем дня, - вдруг смягчился продавец, - Наверняка что-то придумаем…

Хотя, почему «вдруг» - все логично: учитывая, что в воскресенье днем обещано до 20 градусов тепла, к вечеру, если виноград не раскупят, он просто-напросто размякнет, превратившись в муст.

В отличие от прошлого воскресенье, в этот раз на ярмарке торгуют сливами (25 леев за кило) и ежевикой (50 леев за кг). На яблоки и виноград «Молдова» цены не изменились – соответственно, по 70 и 50 леев за ящик. Был замечен, кстати, и белый виноград, но уже по 100 леев за ящик.

Дети тоже пришли на ярмарку.Фото: СЕРГЕЙ СЕДЛЕЦКИЙ

По большому счету, цены оптовые, но на рынке на Скоростной, а в самом сердце Кишинева. Удобно.

Красивый виноград, очень даже.Фото: СЕРГЕЙ СЕДЛЕЦКИЙ

Когда корреспондент «КП» покидал место дислокации, народ активно прибывал, а продукция активно подвозилась – все-таки извлекли урок из нареканий, которые были 24 марта, когда покупателей, порой, было в разы больше, чем винограда.

Кстати, у вас еще есть возможность принять участие в мероприятии: обещают, что ярмарка будет работать до «последнего клиента». Перед, все на спасение молдавских фермеров!

РОМАН ВЛАДИМИРОВ