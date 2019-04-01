Воронин обнародовал документ, в котором Додон заявил о верности ПКРМ незадолго до ухода из партии

Председатель ПКРМ Владимир Воронин стал гостем программы Punctul pe Azi на телеканале TVR Moldova, в ходе которой публично показал документ, подписанный президентом Игорем Додоном, бывшим членом Партии коммунистов, где он обязуется работать на благо народа в составе парламентской фракции ПКРМ, благодаря которой попал в Парламент.

По словам Воронина, документ был подписан в 2011 году, за некоторое время до того, как Додон покинул ПКРМ. Этот поступок Додона лидер коммунистов назвал изменой, передает tv8.

Ниже представлен текст документа, согласно утверждениям Владимира Воронина:

«Я, депутат Парламента Республики Молдова, избранный Партией коммунистов, осознаю высокий уровень доверия, которое оказал мне народ Республики Молдова в представлении и защите интересов страны в высшем органе страны, (…), я обязан: 1. использовать мандат и право законодателя исключительно в интересах народа Республики Молдова и в строгом соответствии с коллективными решениями Партии коммунистов; 2. не забывать, что голос фракции ПКРМ и мой личный голос всегда должны представлять единую позицию; 3. не забывать, что нарушение данного обязательства представляет собой самое серьезное моральное преступление против интересов Коммунистической партии, против тысячи сторонников, которые доверили мне право действовать от их имени».

Документ также подписали и другие депутаты Зинаида Гречанный, Владимир Витюк, Виолета Иванов, Анатолий Загородный, все бывшие члены ПКРМ, которые покинули партию, говорит лидер коммунистов.

Осенью 2011 года Игорь Додон вместе с Зинаидой Гречанный и Вероникой Абрамчук покинули ПКРМ. Позднее он был избран президентом Партии социалистов.

Ранее Владимир Воронин говорил, что, по его словам, заявление, подписанное недавно депутатами Социалистической партии (ПСРМ), не помешает некоторым из них «предать» партию и перейти в Демократическую партию, как это сделали восемь лет назад Игорь Додон и Зинаида Гречанный.