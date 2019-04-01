Внешнеполитические жесты президента Додона являются аномалией для региона

Попытки Игоря Додона продвигать позитивный образ России в Молдове являются аномалией для стран, подписавших Соглашения об ассоциации с ЕС. В случае подобных жестов Саломе Зурабишвили или Петро Порошенко столкнулись бы с массовыми протестами, которые привели бы, в числе прочего, к их отставке, пишет политолог Дионис Ченуша в аналитической статье для Агентства IPN.

Политолог проводит ряд сравнительных параллелей между президентами Украины, Грузии и Молдовы.

В отличие от политики „больше НАТО в Грузии и больше Грузии в НАТО”, продвигаемой Зурабишвили, президент Молдовы выступает за постоянный нейтралитет, гарантированный на международном уровне. Более того, он намерен сократить уже существующие контакты с Североатлантическим альянсом, что нашло своё отражение в его враждебном отношении к созданию связного офиса НАТО в Кишинёве, напоминает Дионис Ченуша.

В отличие от Порошенко, подчёркивает политолог, молдавский президент отвергает идею международной миротворческой миссии в приднестровском регионе и поддерживает дальнейшее пребывание там российских миротворцев, находящихся в Молдове уже 25 лет. Более того, несмотря на обращение с критикой, поступившее от гражданского общества, президент Додон воздал почести деятельности российских миротворцев, наградив их орденами в июле 2017 года.

Политолог анализирует и другие важные направления, отличающие президента Молдовы от Порошенко, такие как отношение к европейской интеграции.

Так, в 2018 году украинский лидер дал старт процессу закрепления европейского и евроатлантического вектора в Конституции, увенчавшемуся принятием этих проектов при поддержке подавляющего большинства – 334 голоса „за” из 385 присутствовавших депутатов. Изменение Конституции обозначило ориентацию страны на ЕС и НАТО в качестве стратегического приоритета для любых будущих избранных президентов страны, включая подчиняющиеся им правительства.

В отличие от украинского случая, Игорь Додон охарактеризовал инициативу введения европейской интеграции в молдавскую конституцию как деструктивный для общества элемент, не соответствующий промолдавской ориентации страны, подчёркивает Дионис Ченуша.

По его мнению, та самоотверженность, с которой Игорь Додон продвигает легитимность российского влияния, доказывает, насколько снисходительна молдавская общественность к Администрации президента, выдвигающей на первый план внешнеполитическую повестку, не слишком способствующую укреплению госинститутов.

Ченуша уточняет, что многовекторная политика Игоря Додона, иначе называемая „взвешенной”, является одним из условий, навязываемых социалистами при формировании будущей правящей коалиции.

Однако такое развитие событий может расширить изоляцию Молдовы, как минимум, в отношениях с соседями, с Администрации президента на другие центральные учреждения, заключает политолог.