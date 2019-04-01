Дорин Киртоакэ: Не было соучастия. Мы голосовали, потому что так положено голосовать в альянсах

Председатель Либеральной партии Дорин Киртоакэ снимает ответственность с Либеральной партии за ухудшение положения дел в стране, пока она находилась у власти, как следствие секретного распределения контрольных и регулирующих органов между партиями-составными частями Альянсов за европейскую интеграцию, которые управляли Республикой Молдова в 2009-2015 годах. „Оставшееся законодательство после правления коммунистов не позволяло применять другую методику назначения руководителей контрольных и регулирующих органов. Наши действия не представляли соучастие. Мы голосовали, потому что так положено голосовать в альянсах”, - сказал нынешний лидер Либеральной партии, которая была у власти в период 2009-2013 годов”, передаёт IPN.

По словам лидера ЛП, совместно со своими коллегами он пытается реабилитировать партию после снижения её популярности, отмеченной в последний период. Он утверждает, что партия готовится к следующим местным выборам, которые состоятся в текущем году.

„Существуют периоды – взлёты, спуски, падения, реабилитация. Мы пытаемся вернуться, реабилитировать себя, возродиться, как птица Феникс из пепла”, - заявил Дорин Киртоакэ в передаче „Cutia Neagră” на телеканале TV8.

В связи с этим лидер либералов говорит, что обсуждает с коллегами вопрос определения потенциальных кандидатов в примэрии, на должности советников, чтобы выдвинуть их на следующих местных выборах.

Кроме того, Дорин Киртоакэ не исключает, что ещё раз будет баллотироваться на пост примара муниципия Кишинэу. „У Либеральной партии, безусловно, будет кандидат. Возможно, даже, им буду и я, посмотрим, что скажут люди, если они выступят за это”, заявил экс-примар. Дорин Киртоакэ утверждает, что располагает списком мероприятий, который предложит избирателям, и что он предполагает продолжение проектов, начатых им во время своего пребывания на посту примара.

О своей собственной ситуации, когда он находится под следствием по подозрению в коррупции, а также принял руководство Либеральной партией, Дорин Киртоакэ говорит, что „выдержал и пошёл в атаку”, ссылаясь на серию собственных расследований, доведённых до общественности, относительно необъявленной собственности своих политических противников.

Ранее Дорин Киртоакэ был трижды избран примаром муниципия Кишинэу.