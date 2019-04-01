Кирилл Габурич: На 2019 год прогнозируется 40-процентный рост в секторе IT

В 2019 году прогнозируется 40-процентный рост в секторе IT (Информационные технологии). Республика Молдова должна приложить усилия, чтобы сохранить этот рост. Такое заявление сделал министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич. По его словам, в эту область следует привлечь крупных игроков из-за рубежа, передает IPN.

„Если мы привлечём крупных игроков в IT-сектор, они, разумеется, придут с рядом своих спутников, более мелких игроков, с которыми совместно работают”, - отметил Кирилл Габурич в передаче „Replica” на телеканале Prime TV.

По словам министра, Республика Молдова обладает необходимыми ресурсами для роста этого сектора. „И основным ресурсом этого сектора является человеческий - люди, которые живут здесь. Когда я пришел в министерство, то сказал, что знаю, как мы можем расти экономически - нам просто нужно обучить 100 000 IT-специалистов. Минимальная заработная плата специалиста в области информационных технологий составляет от тысячи евро, достаточно больших для Молдовы денег”, - сказал также Кирилл Габурич.

По поводу энергетического сектора Кирилл Габурич говорит, что румынская компания „Transgaz” приступит к строительству газопровода Кишинэу-Унгень одновременно на семи участках, чтобы иметь возможность завершить строительство как можно быстрее. „Цель состоит в том, чтобы этот участок газопровода заработал уже к концу 2019 года”, - сказал министр. В то же время Кирилл Габурич говорит, что Молдове предстоит ещё много потрудиться в области развития производства альтернативной энергии.

Министр утверждает, что в ходе дискуссии с представителями Международного валютного фонда установлен прогноз роста экономики в 3,7% в 2019 году. „Я думаю, что он может быть еще больше. Не знаю, удастся ли нам в этом году добиться роста в 5%, так как сейчас год выборов. В любой год выборов бизнесмены проявляют осторожность в бизнесе до прояснения обстоятельств, до формирования правительства”, - говорит Кирилл Габурич.