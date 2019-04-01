Любовь зла: Почему молдавские мужчины так плохо выглядят

Среднестатистический мужчина в Молдове избалован, хамоват, неопрятен, но уверен в своей неотразимости.

Вы, наверняка, снова начнете меня осуждать, но я все же скажу откровенно - я очень люблю красивых мужчин, которые выглядят и ведут себя, как настоящие мужчины. Я не имею в виду сейчас субтильных моделей, отдепилированных с ног до головы, обколотых ботоксом, прожаренных в солярии и в подкатанных штанишках - это несмотря на жгучее желание маркетологов, далеко не пример красивого мужчины.

Как и не пример те, кого мы каждый день встречаем на улице. К сожалению, в большей своей части наши мужчины не вызывают жгучего сексуального влечения, как они себе воображают, глядя на себя в зеркало, наоборот, кроме как неприязни, а в запущенных случаях и отторжения, ничего не вызывают.

Оглядитесь сами. Наши мужчины к тридцати годам уже успевают обрюзгнуть, обзавестись пивным животом и опухшим от пристрастия к алкоголю лицом. Они не знают, что такое костюм по плечу, напрочь забывают про гигиену и такое удивительное средство как антиперспирант, и совершенно не умеют вести себя с женщинами. Они потребительски относятся к женщинам. И дело здесь вовсе не в сексе. Вспомните, когда последний раз ваш мужчина после того, как вы пришли домой, уставшая как лошадь, после скачек, взяли домашние заботы на себя, дав вам хотя бы 30 минут времени просто полежать? Не вспомнили! То-то же и оно, не умеют и не хотят быть мужчинами.

Правда, все-таки даже у нас встречаются представители мужского пола, которые кардинально отличаются от описанного выше типажа. Вы их, наверняка, видели. А может вам даже не повезло с ними жить. Они пристально ухаживают за собой, носят джинсики в облипочку и модные рубашки. Никогда не выйдут на улицу без укладки и не облившись с ног до головы парфюмом. Они даже ходят в фитнес зал, только почему-то тренировки не помогают им распрощаться с субтильным телом. Они не обременяют себя тяжелой работой, никогда не будут носить что-то тяжелее стаканчика кофе, не говоря уже о пакетах из магазина с провизией на 3 дня.

И все бы ничего, как говорится на безрыбье и такие мужчины сгодятся, если бы и первые и вторые адекватно себя оценивали и не считали, что по умолчанию достойны, чтобы с ними по жизни шла, как минимум Жизель Бундхен или молодая Памела Андерсон. Кого не спроси, каждый молдавский мужчина считает себя привлекательным и сексуальным и что его должны любить, холить и лелеять красотки с ногами от ушей. Некоторых давно пора списать уже в утиль, но им не переменно подавай какую-нибудь "Мисс" чего-нибудь.

Как-то в сети я наткнулась на скандальное высказывание Карла Лагерфельда о русских мужчинах. Великий кутюрье никогда не сдерживался в высказываниях, а о мужчинах в России он сказал примерно следующее: «Если бы я был женщиной в России, я бы стал лесбиянкой, потому что мужчины там очень некрасивы. Вы увидите там самых красивых женщин и самых отвратительных мужчин».

Знаете, глядя на то, какие мужчины окружают нас сегодня, кого мы каждый день встречаем на улице, с кем живем высказывание покойного кутюрье можно отнести и к молдавским мужчинам. Они у нас, признайте уже, в большинстве своем некрасивы и не воспитаны и даже не собираются меняться. Потому что, как я уже сказала, на безрыбье и...А наши женщины рады и такому экземпляру, лишь бы не одной. Ох, уж этот менталитет.

Или вы не согласны и считаете, что у нас в Молдове красивые мужчины?

ЛИДИЯ ТКАЧ