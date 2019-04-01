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Общество
Что они туда подкладывают: В Молдове изобрели "детский" хлеб, который будут съедать до последней крошки
01.04.2019

Фото: pavelzingan.md

В приготовлении такого хлеба применяются только естественные пигменты. Об этом сообщили пользователи приднестровских групп в соцсетях.

"Специально для детей, ГУП "Бендерский хлеб" освоил производство хлеба напоминающий дольки арбуза. В приготовлении такого хлеба применяются только естественные пигменты: зеленый чай для корки, клубника для мякоти, а в качестве семян – изюм.

Скоро появится в продаже.

P.S.

Внукам очень понравилось, булку из опытной партии съели за одну минуту" - написал Илья Васильев.

Между тем, в Молдове тоже налажено производство необычно хлеба. Например, Натка Минунатка выпекает вот такой разноцветный хлеб.


 
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