Что они туда подкладывают: В Молдове изобрели "детский" хлеб, который будут съедать до последней крошки

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Общество
Фото: pavelzingan.md
В приготовлении такого хлеба применяются только естественные пигменты. Об этом сообщили пользователи приднестровских групп в соцсетях.
"Специально для детей, ГУП "Бендерский хлеб" освоил производство хлеба напоминающий дольки арбуза. В приготовлении такого хлеба применяются только естественные пигменты: зеленый чай для корки, клубника для мякоти, а в качестве семян – изюм.
Скоро появится в продаже.
P.S.
Внукам очень понравилось, булку из опытной партии съели за одну минуту" - написал Илья Васильев.
Между тем, в Молдове тоже налажено производство необычно хлеба. Например, Натка Минунатка выпекает вот такой разноцветный хлеб.
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