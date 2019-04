Интервью Юрий Коробан. Я пришел в IT-бизнес, когда е-мейл мог идти больше суток Это первое интервью из проекта «Вне времени». Проект – о людях IT-бизнеса. О тех, кто стоял у истоков отрасли в Молдове и о тех, без кого IT-бизнес уже невозможно представить. Проект стал возможен благодаря поддержке Porsche Center Moldova. Когда обсуждение проекта «Вне времени» было закончено, когда мы с Porsche пожали друг другу руки, когда уже в голове прозвучало «Йес! Получилось!», вопрос о том, с кого начать проект решился в моей голове за доли секунды. Юрий Коробан. И думать нечего. Этот человек своими советами еще в 1999 году помог мне открыть первый в Молдове книжный магазин в интернете. Трудно поверить, но интернет в Молдове в 1999 году уже был. И несколько лет заказы на книги приходили практически каждый день. Это была мистика онлайн-жизни в Молдове. С тех пор на протяжении 20 лет, при любых вопросах, связанных с интернетом, я мчусь за помощью к Юре. Юра – это энциклопедия и скорая помощь в одном лице. Эпохальным моментом был 2004 год, когда я еще не пользовался банковской картой. Мы забыли проплатить очередной платеж за домен allmoldova и сайт просто отключился. В пять часов утра в воскресенье я звонил Юре с одним словом – «хелп» и с уверенностью, что уж он точно все сделает. И Юра сделал. Юра отвечал по десять раз на глупые вопросы о хостинге, о проектировании сайта, о чем угодно…

Все. Чуть выговорился о Юре и можно начинать интервью. Юра, долгие годы образ «айтишника» был негласно равен образу «ботаника». Из всех спортивных навыков – компьютерные игры с кружкой пива у клавиатуры. А еще твой внешний вид как эталон добродушия. Все, кто тебя знают, могут подтвердить: ты бы занял призовое место на чемпионате мира по доброте. Давай на старте интервью поломаем все стереотипы. Как тебя угораздило увлечься стрельбой? Стрельбой увлекся 7 лет назад. Увлекся, в общем-то, случайно – пригласили посмотреть соревнования, но заодно и дали пострелять. Вот тогда что-то щелкнуло, понравилось и поехало. Не могу сказать, что беру в руки оружие, представляя себя суперменом из боевика. Стрельба – это фан, это времяпрепровождение. Особенно когда стал ездить по разным странам как стрелок и участвовать в соревнованиях. Соревновательное волнение – это тоже фан. Из больших турниров я принимал участие в первом чемпионате мира по карабину в России и чемпионате мира по ружью во Франции. Если все будет, как планируется, то в этом году второй ЧМ по карабину в Швеции и чемпионат Европы по пистолету в Сербии. Как на «айтишника», который обычно стреляет только клавишей ENTER, повлияла реальная стрельба? Не думаю, что это как-то отразилось на бизнесе. Но в мироощущениях изменения есть. В момент выполнения упражнения по стрельбе время для меня замедляется, это такое чувство, когда начинаешь замечать за собой, что ты успеваешь оценить ситуацию, выстрелить, оценить результат и сделать какие-то выводы, и все это спрессовано в секунды. Конечно, это дается не сразу, но вот то чувство, что ты можешь все это понять и оценить, для меня интересно с точки зрения развития своих навыков и, в частности, в стрельбе. Попробую перевести это на «автомобильный» язык. Если машина набирает 100 километров, допустим, за 5 секунд, то на соревнованиях ты за это время успеваешь сделать примерно 15 прицельных выстрелов, почти полностью опустошить магазин. Хотя бытует и расхожая между стрелками шутка: «Как только звучит сигнал таймера, все стрелки становятся идиотами». Возвращаемся к «мирной жизни». Ты стоял у истоков интернета в Молдове. Как все начиналось? Как это в сказках? Once Upon a Time… Эпоха интернета началась с выделенной линии в 19200 бод в Румынию, это было как заглянуть в космос. Чтобы тебе было понятнее, это значит, что информация скачивалась со скоростью примерно равной той, с какой курсор двигается по экрану. Можно было скачать свежую прошивку биоса для материнской платы. Долго-долго скачивать, но это было начало. Мы не могли себе представить, во что это выльется, но ощущение что за этим будущее, уже тогда было. Потом Сорос поставил суперскоростную тарелку спутниковой связи на 64 килобайта, и прогресс было уже не остановить…. Это когда же было? Дай восстановить годы… В 1983 я учился в Одесском институте связи. Потом Кишиневский политех, конечно, еще не интернет, а «железки». А потом, если не ошибаюсь, в 1992 году в Кишиневе работал суперэнтузиаст почтовых систем коммуникаций Валерий Цырклевич. С него для меня начался Relsoft, где я почти 10 лет проработал техническим директором. Тогда еще выделенных интернет-линий не было. Вся электронная корреспонденция отправлялась в Одессу, Киев, далее в Санкт-Петербург и уже оттуда, по выделенному каналу связи, в Финляндию и в мир. Почта могла идти сутками и более. Зато потом, уже на моей памяти, Relsoft стал одним из первых провайдеров интернета в Молдове. Да, про нас даже есть статья в википедии об истории интернета в Молдове. Это было время установки спутниковых систем связи, радиомодемов, ты должен помнить этот характерный звук соединения с интернетом через стационарный телефон. Потом был бум ИП-телефонии. Это было время карточек InterTel – мы закупили оборудования для печати и нанесения скрэтч-полоски, закрывающей пин-код, мы были в свое время первыми, и нам было все интересно… В проекте «Вне времени» вас ждет, как минимум, десяток интервью с лидерами IT-отрасли в Молдове. Как IT – это символ высоких технологий, так и Porsche – это символ самых передовых технологий в автомобилестроении. Так что партнерство Porsche в этом проекте не случайно. Лидеры интересны лидерам. Тем не менее, ты сменил «железо» на «софт», и начался тот период жизни, который я называю про себя «Юра в Африке»… Ты будешь смеяться, но сам я в Африке так и не побывал, хотя моя команда работала в ЮАР, Замбии, Танзании, Руанде, Нигерии, Гамбии и Сомалилэнде. Я был «мозгом» в Молдове. А что вы программировали в Африке? Нужно немного откатиться в воспоминаниях назад. В 2001 я оставил работу в компании-провайдере и ушел в софтверный бизнес. Если помнишь, это был бум 2000, когда считалось, что наступила новая эра dotcom, и вот-вот оно, всеобщее счастье и богатство… Но, как это обычно бывает, мы пришли на спаде, а не на подъёме. Крах dotcom был громким в свое время, но на нас это не повлияло, так как мы и не успели, в общем-то, воспользоваться этим бумом. Началась рутинная работа по выстраиванию своей философии бизнеса. Начали, как обычно, с идеи, что нужно собрать команду с множеством сотрудников и начать собирать заказы на оффшорное программирование, но уже тогда было ясно, что это не самая удачная модель для Молдовы – конкуренция с Индией, Китаем и Вьетнамом, где в те времена можно было за плошку риса нанять целый ангар на пару тысяч человек, показало, что нужно искать что-то другое – свой продукт как основу бизнес-модели и продавать не столько сам продукт, сколько системы на основе этого продукта. В самом начале это назывались микропорталы для автоматизации каких-либо функций документооборота, а потом появились уже правильные термины – автоматизация бизнес процессов. Так что в Африке мы не программировали, мы автоматизировали бизнес-процессы, используя те кубики-модули, что мы написали в Кишиневе. Нашим коньком была платформа – автоматизация сервисов e-Government по всему миру. Основной площадкой для внедрения действительно оказалась Африка, в первую очередь речь шла о документообороте в судебной системе. Но у нас были внедрения и на Карибских островах, а также в Албании, Армении, Кыргызстане и Монголии. Какой был самый экзотический проект? Смело могу с ходу ответить – автоматизация шариатского суда в Ираке. Большая часть нашей работы на местах была заключена в описании бизнес-процессов. Как ты понимаешь, описывать законы шариата оказалось совсем в диковинку. Случались приключения с твоими программистами? Все-таки страны повышенной опасности… Везде по-разному. В Нигерии без сопровождения вас из гостиницы не выпустят, у сопровождающего автомат лежит в багажнике. В Сомалилэнде сопровождающий с автоматом будет уже в машине. Зато в Руанде или Замбии полный покой, можно спокойно выходить, местные дружелюбны, проблема в том, чтобы пить воду только из бутылок и следить за ситуацией с малярией. Разве что в Замбии для документов оказался опасен водопад Виктория. Водяная пыль попала на незащищенные документы и паспорта, пришлось восстанавливать. Это легенды прошлого, а чем сейчас занимается твоя компания? AlfaSoft и сейчас работает в сфере автоматизации бизнес-процессов. Это автоматизация судебного делопроизводства в Молдове. Но остались и экзотические заказчики. Недавно работали над инфо системой поселений для заключенных в Кыргызстане и, по старому следу, есть пара проектов в ЮАР по судебной системе. Столько лет в ИТ-балете. Ты не чувствуешь себя динозавром, который учился еще на перфокартах? На мой взгляд, это только опыт, который помогает шире увидеть действительность. Тебе же не мешает пользоваться смартфоном то, что ты первый звонок сделал еще из телефонной будки за две копейки? Поднялся, например, хайп вокруг блокчейна, и мы не прошли мимо. Подняли в облаке Microsoft Azure свой клон Ethereum и встроили в нашу платформу Webassembler взаимодействия с сетью blockchain, smart contract и так далее. Для пилота мы взяли, на наш взгляд, самое логичное применение блокчейн – это залоговый регистр, так как по нашей философии блокчейн хорошо себя проявляет в «недоверительной» сети участников, когда мало кто доверят друг другу. Например, в такой щепетильной сфере, как реестр залогов движимого и недвижимого имущества. А так же внедрили пилот в проект по управлению заявками на строительство Construction Permit. Сейчас мы этот пилот распространяем на некоторые страны Центральной Америки и на Карибских островах. Ведем переговоры. Все. Убил «облаками» и клонами. Сдаюсь. И динозавры могут двигать IT. Мы, вообще-то, уже чересчур разговорились. Давай на прощание немного, что ты думаешь о перспективах молдавского IT… Не нужно быть Нострадамусом, чтобы заметить, что все самое лучшее уходит в IT. Начиная от того, что в топах мировых компаний это гиганты IT, что искусственный интеллект постепенно выходит в массы, автопилоты это уже реальность, мобильная связь 4-5G – это не о том, что телефонный звонок станет лучше, а о том что мы получаем информационный персональный канал для IT-приложений быстрее и шире. Так что мой и прогноз и совет – «все в IT». Места там много. Чтобы претендовать на успех, нужно быть креативным, конкуренция тут всемирная. Но и перспективы всемирные. Для молдавского IT самым важным в ближайшие годы будут кадры. Нужно не только университетское образование, но и серьезная инфраструктура повышения квалификации. На своем опыте могу сказать, что если хочешь оставаться в обойме, никогда не переставай учиться. ПАВЕЛ ЗИНГАН

