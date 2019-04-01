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Семья
Скандал в столичном детсаду: все воспитатели русскоязычной группы уволились из-за жалоб родителей
01.04.2019

Единственная русскоязычная группа столичного детсада №177 на Чеканах осталась без воспитателей. Они уволились после многочисленных жалоб нескольких родителей. Им не нравились методы воспитания, которые применяли сотрудницы. Другие родители были возмущены случившемся и потребовали объяснений у недовольных мам и пап.

"Они семь месяцев готовились, искали причины, поднимали шум в детсаду. Приходили, ругались с воспитателями, но ведь так нельзя. И все это в присутствии наших детей, хлопали дверьми так, что казалось те вылетят из петель", - сказала родительница Татьяна Звигунова.

Тем временем, родители, из-за которых уволились воспитатели, заявили, что те периодически избивали малышей. Администрация детсада ищет замену уволившимся воспитателям. А до тех пор детям придется остаться дома.

"Проводим сейчас служебное расследование и ждём результатов. Главное управление проинформировано. С тех пор, как вспыхнул конфликт, воспитатели были под строгим контролем, нарушений замечено не было", - сказала директор детского сада Лучия Казаку.

Глава муниципального управления образования, молодежи и спорта Родика Гуцу заявила, что встретится сегодня и с родителями, и с администрацией детского сада. Русскоязычную группу дошкольного заведения посещает 31 ребенок.


 
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