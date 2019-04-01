Уволены главный архитектор Кишинева и директор Центрального рынка

Решение об отставке директора Центрального рынка Виктора Гутюма, а также главного архитектора столицы Сергея Борозана было принято и.о. мэра Русланом Кодряном в связи с возросшим количеством жалоб на чиновников, сообщает Sputnik.md.

«Вы понимаете, что все равны. Поступили жалобы от экономических агентов с Центрального рынка о неофициальных денежных сборах. Сегодня я подпишу распоряжение об отставке руководства Центрального рынка, — сказал Кодряну.

Он также заявил, что своей должности лишится глава Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Сергей Борозан.

«Мы дошли до очередей в управлении архитектуры. Человек ждет, чтобы войти в один кабинет и поставить печать, а затем он должен пойти в другой, чтобы проверить, правильно ли поставлена ​​печать», — негодовал Кодряну.