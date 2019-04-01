Президент Игорь Додон причастился в Афонском монастыре, хотя это запрещено прихожанам Русской Православной Церкви

В минувшие выходные президент Игорь Додон посетил Святую гору Афон, где помолился и причастился в одном из монастырей. Как передает агентство «ИНФОТАГ», об этом он сообщил на своей странице в facebook, отметив, что «время великого поста очень важно для всех православных христиан».

«Каждое воскресенье стараюсь посетить наши монастыри и на Божественной литургии помолиться за свою семью, за молдавский народ и за будущее нашей страны. В эти выходные, так же как в прошлом году в это время, решил посетить святую гору Афон и причаститься святых христовых тайн. По благословению Его Святейшества Патриарха Кирилла причастился в Русском Свято-Пантелеймоновом монастыре», - написал Додон.

Он отметил, что «русский монастырь тесно связан с Молдовой: ктитором главного собора обители был молдавский господарь Скарлат Калимах».

«Отбывая с Афона, попросил отцов Святой горы молиться о нашем народе и Молдове», - сообщил президент.

Как уже сообщало агентство «ИНФОТАГ», в 2018 г. Русская православная церковь (РПЦ), частью которой является Митрополия Молдовы, разорвала отношения с Константинопольским Патриархатом. Это случилось после того, как Константинопольский патриархат признал автокефалию, то есть полную церковную независимость, новой Украинской православной церкви. В знак протеста РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем. РПЦ сообщила, что с этого момента духовенство РПЦ не сможет совершать совместные богослужения с иерархами и клириками Константинопольского патриархата.

«Православные верующие из России не смогут причащаться в храмах, входящих в юрисдикцию Константинополя, и участвовать в других таинствах. Патриарх Кирилл не будет во время богослужения поминать предстоятеля Константинопольской церкви Варфоломея», - отмечалось в сообщении РПЦ.

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков заявил, что «молиться в монастырях греческого полуострова Афон прихожанам РПЦ теперь невозможно, поскольку между Московским и Константинопольским патриархатами прервана молитвенная связь».

«Афон является канонической территорией Константинопольского патриархата со всеми вытекающими отсюда последствиями», — заявил священник.

В общей сложности на Афоне 20 монастырей, из них 17 населены в основном греческой братией. Один из них, Свято-Пантелеймонов монастырь, традиционно считается "русским". До 2016 г. часть российских верующих считала Свято-Пантелеймонов монастырь "украинским": настоятель, игумен Иеремия, и большая часть монахов были выходцами из Украины. В 2016 г., после смерти Иеремии, место игумена "русского" Свято-Пантелеймонова монастыря занял уроженец России Евлогий (в миру - Михаил Иванов). В результате, украинцев в руководстве монастыря постепенно заменили россияне, число монахов-россиян выросло до 50% от общего числа братии.