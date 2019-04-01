Пассажиры смогут сообщать online о беспорядках, связанных с работой троллейбусов в муниципии Кишиневе. В каждой транспортной единице будут установлены стикеры с QR-кодом, который сделает возможным получение бланка, в котором пассажир укажет существующую проблему и направит бланк по электронному адресу Кишиневского предприятия электротранспорта (КПЭТ) или на страницу Facebook предприятия.

О новой процедуре подачи жалоб сообщил директор КПЭТ Дорин Черный на оперативном совещании в примэрии. В ближайшее время около 900 стикеров с QR-кодом будут установлены во всех троллейбусах столицы.

Во КПЭТ работает также call-центр, где граждане могут сообщать о беспорядках. Ежедневно туда поступают около 20 жалоб.