25-летний молдаванин добился успеха в Яссах, открыв закусочную с плациндами

Преуспеть в бизнесе можно и сразу после университета. В то время как большинство так называемых "старт-ап" проектов внедряются в сферы IT, есть и другие варианты - это со всей очевидностью показывает пример 25-летнего молдаванина Юрие Митря, который весной 2017-го года решил открыть в Яссах закусочную с традиционными молдавскими плациндами.

Некоторое время ушло на сбор документов, молодому человеку удалось удачно воспользоваться румынской программой поддержки молодых предпринимателей, благодаря которой он получил начальный стартовый капитал в 44 тысячи евро. Впрочем, часть денег ему всё равно пришлось искать иными путями, и с начала 2018-го года "Плэчинтэрия" заработала. Оказалось, что в этом городе существовал определённый дефицит подобных заведений, в результате чего идея оказалась весьма удачной и востребованной.

Всё остальное сделал правильный маркетинг (половину дохода Юрий исправно вкладывает в техническое оснащение), а также контроль качества - понимая, что формула будет работать лишь покуда он будет предлагать качественные вкусные плацинды, он не позволяет снижать качество продукта. Юрий и двое его сотрудников посвящают работе целый день, балуя жителей Ясс плациндами из исключительно натуральных ингредиентов:

- Мы пользуемся классическими рецептами из Молдовы, и гордимся тем, что все ингредиенты в плациндах натуральны. Надеюсь, что за три-четыре года мы окупим все вложения в этот бизнес. У нас есть как плацинды со сладкой начинкой (вишня, тыква, яблоко, абрикосы, сливы, изюм), так и солёной (картофель, творог, капуста, мясо, грибы). Иногда мы делаем под заказ и особые плацинды, в зависимости от пожеланий клиента, - пояснил Юрий, слова которого приводит ProTV.