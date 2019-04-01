"Палестина и Приднестровье – несравнимы". Заявление Вадима Красносельского

"Мы далеко впереди с точки зрения развития демократии, институтов власти и экономики", - считает президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский, сообщает infotag.md.

Красносельский поднял этот вопрос в беседе с журналистами местных телеканалов, напомнив, что Палестина имеет в ООН специальный статус, а Приднестровье - нет.

Тем не менее, Красносельский считает, что его просьба к ООН о придании Приднестровью подобного статуса была услышана, как и о предоставлении «площадки для доведения информации о том, что представляет собой республика, что здесь происходит, в том числе и в сфере прав человека».

«Мы были услышаны. Я могу раскрыть некоторые детали. Визит нашего представителя в Москве Леонида Манакова в марте на 40-ю сессию ООН по вопросу прав человека не был случайным. Участие состоялось по приглашению самой ООН, которое поступило в адрес Приднестровья. Манаков был приглашен в Женеву и выступил с докладом о том, как соблюдаются права человека в Приднестровье – в непростых условиях существования нашего государства. В конце выступления им был сделан вывод о том, что соблюсти права представителей всех национальностей, проживающих в ПМР, и остальных категорий граждан можно только при условии сохранения приднестровской государственности», - сказал Красносельский.

По его словам, «Приднестровский народ – состоявшаяся общность, а Приднестровье – демократическое государство, в котором созданы все институты власти и соблюдаются права человека».

«Мы стремимся к тому, чтобы Приднестровье было привлекательным, чтобы от нас исходила информация о том, что есть на самом деле, а не искаженная – всякие страшилки о вооруженных людях, танках и самолетах», - сказал Красносельский, напомнив, что после открытия представительства в Москве он поставил задачу «открыть представительства в Киеве, так как Украина является гарантом в переговорном процессе, и в Брюсселе, потому что Евросоюз является одним из партнеров Приднестровья в части экспортно-импортных операций и наблюдателем в формате «5+2».