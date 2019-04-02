Закон об упрощенном получении российского гражданства вступил в силу

Новый закон предоставляет президенту России полномочия решать, кто может получить российское гражданство по упрощенной схеме.

Сегодня, 1 апреля, вступил в силу закон, дающий право президенту РФ определять категории граждан, которые будут иметь право на получение гражданства РФ в упрощённом порядке. Данный закон упрощает процедуру получения гражданства России соотечественникам, путем подачи заявления по месту пребывания.

Принятые поправки позволят предоставлять российское гражданство людям из стран со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, а также из государств, где происходят вооруженные конфликты и смена режима. Кроме того, закон упрощает прием в российское гражданство соотечественников, проживающих за рубежом.

Желающим получить гражданство в упрощенном порядке, согласно вступившему в силу закону, не требуется наличия вида на жительство и непрерывного проживания на территории России в течение пяти лет (что предусмотрено общим порядком). Срок рассмотрения документов в этом случае сокращён до шести месяцев, а для граждан Белоруссии, Казахстана и Киргизии он составит 3 месяца.

Поправка к закону «О гражданстве РФ» была принята Государственной думой РФ в декабре 2018 года