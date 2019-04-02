ПДС и ПППДП делают ещё один шаг к досрочным выборам, Виталие Гамурарь

Приглашая к диалогу депутатов, поддерживающих деолигархизацию страны, ПДС и ПППДП пытаются прикрыть очередное своё решение отказаться от диалога с целью формирования парламентского большинства и оставить страну в тупике. Пресс-секретарь ДПМ Виталие Гамурарь написал в социальной сети, что тем самым эти две партии делают ещё один шаг к досрочным выборам, и они должны „взять на себя ответственность перед гражданами за этот безответственный поступок, который погрузит страну в глубокий социальный кризис, с непосредственным влиянием на молдавских граждан”.

Как отметил Виталие Гамурарь, которого цитирует IPN, приглашением к диалогу ПДС и ПППДП объявили о своей попытке шантажа и подкупа депутатов других фракций, пригласив их на отдельную встречу, хотя в Администрации президента уже были запланированы официальные дискуссии на уровне руководства парламентских партий. Гамурарь напоминает, что „ранее эти две партии лживо обвиняли ДПМ в том, что она пытается общаться в индивидуальном порядке с депутатами из уже бывшего политического блока ACUM”. „Это оказалось ложью, и сегодня у нас есть доказательства того, что как раз ПДС и ПППДП прибегают к таким практикам, обвинения в применении которых они публично озвучивали”, - утверждает Гамурарь.

Пресс-секретарь демократов отмечает, что ПДС и ПППДП грубо обманывают свой электорат. „Вместо того, чтобы работать ради более высоких зарплат и пенсий, как они это обещали, они развязывают в парламенте политические войны, занимаются шантажом и пытаются дестабилизировать страну”.

„Мы осуждаем их шаг и обращаем внимание общественности и аккредитованных в Кишинёве дипломатов на этот негативный курс, на который сворачивают политический диалог ПДС и ПППДП”, - написал Виталие Гамурарь.

Политический блок ACUM DA ПДС объявил о том, что не примет участия в консультациях, назначенных главой государства на 2 апреля. Вместо этого, в тот же день, Блок приглашает „депутатов, неподконтрольных олигархическому режиму, к конструктивной дискуссии с целью усовершенствования, принятия и реализации предлагаемого ACUM антиолигархического пакета”.