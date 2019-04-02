Рекорд Илана Шора: 100 семей вернул в Оргеев за 8 месяцев

Программа «Мой дом - Молдова» набирает оборот в Оргееве. Благодаря льготам, предоставленным местными властями, более 100 семей вернулись из-за границы на Родину. Большинство вернувшихся в Оргеев работали в России, Италии, Израиле. Люди возвращаются, потому что программа предоставляет рабочие места, налоговые и социальные льготы, а также единовременное пособие.

Если изначально граждане с недоверием относились к программе, запущенной примаром Оргеева Иланом Шором, то сейчас число людей, желающих вернутся домой, на Родину постоянно увеличивается. Так, недавно, еще 16 семей окончательно возвратились домой и получили статус репатриантов. Присутствовавший на церемонии вручения сертификата репатрианта примар Оргеева, депутат Парламента Республики Молдова Илан Шор заявил, что местные власти продолжат прилагать усилия для воссоединения оргеевских семей. А Партия «ШОР», которую он возглавляет, будет настаивать, чтобы этот проект был расширен и охватил всю страну.

«Мы будем настаивать, чтобы программа «Мой дом - Молдова» была принята Парламентом и стала законом. Этот проект показал хорошие результаты в Оргееве, вернув домой примерно 100 семей. Уверен, что он покажет красивые результаты на территории всей страны. И мы, как государство, как страна, должны бороться за каждого нашего гражданина, который находится заграницей, чтобы он вернулся на Родину, жил здесь и развивал нашу любимую Республику Молдову!», - заявил Илан Шор.

Программа "Мой дом - Молдова" предоставляет молдаванам, которые возвращаются на Родину, право на единовременную финансовую помощь в размере 10 тысяч леев (500 евро). Она выплачивается по заявлению в два этапа. Также каждому участнику программы выплачивается ежемесячно, на протяжении года с момента регистрации репатрианта в Регистре, по сто леев компенсации расходов на городской транспорт в муниципии Оргеев. Программа предусматривает и другие налоговые послабления, включая компенсации на оплату коммунальных услуг в холодное время года в размере 300 леев ежемесячно для каждой семьи.

Примария Оргеева обязуется предоставить каждому репатрианту, вернувшемуся на Родину, гарантированное и хорошо оплачиваемое место работы. Они также могут воспользоваться и другими социальными программами, реализуемыми в Оргееве.

Кроме того, те, кто решил вернуться в рамках этой программы, и члены их семей будут иметь право на налоговую амнистию на местные налоги и сборы за предыдущий период, а также на налоговые сборы за определенный период с даты возвращения. В частности, в течение трех лет отдельные предприятия, созданные возвращающимися лицами или коммерческими предприятиями, в которых они владеют не менее чем 75% капитала, будут полностью освобождены от местных налогов.

Целью программы «Мой дом – Молдова», запущенной в прошлом году по инициативе примара Оргеева Илана Шора, является возвращение в страну молдаван, которые трудятся за рубежом.