Лучший в Берлине ресторан принадлежит молдаванке

Она не только владеет заведением вместе с мужем, но они еще и вместе в нем работают. Лучшим в Берлине в своей категории признан по версии онлайн-гида для туристов TripAdvisor ресторан, который открыла год назад наша соотечественница. Управляет им Наталья Чобану вместе с мужем - Озером Хусейном. А специализируется заведение в приготовлении гамбургеров.

"Однажды в ресторан зашел мужчина и стал оглядываться по сторонам. В ответ на наш вопрос, ответил: хочу посмотреть, чем вы лучше меня. Потому что мой ресторан существует уже много лет, но мне TripAdvisor отвел третье место, а вам первое", - рассказала предприниматель Наталья Чобану.

Наталья и Озер приехали в Германию два года назад и быстро поняли, что вполне могут начать собственное дело.

"Мой муж - известный повар. Он и разработал рецепты соусов, которые мы используем. Котлеты готовим сами, полуфабрикаты не используем", - рассказала Наталья Чобану.

Особое внимание супруги уделили созданию атмосферы в ресторане.

"Все предметы декора мы изготовили сами. Дизайнеров не привлекали"

На кухне помимо Натальи и Озера трудятся еще два работника. Все вместе они справляются с вкусным делом на славу.