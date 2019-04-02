Кроме последовательности, блок ACUM ничего другого не проявляет

Политический аналитик Анатол Цэрану считает, что блок ACUM последователен в своих действиях, выбрав политическую тактику, которая кажется очень иррациональной, но которую он последовательно продвигает – сказал, что не будет вести переговоры, и не делает этого. Однако, по его мнению, кроме этой последовательности, блок не проявляет ничего другого, передаёт IPN.

Аналитик говорит, что позиция блока несколько странновата, когда выставляет кандидатов на самые высокие посты в государстве в условиях, когда отказывается вести переговоры по созданию парламентского большинства, без механизма которого они не могут продвигать эти кандидатуры. „Многие говорят, что это „выстрел в воздух” и, на первый взгляд, кажется именно так”, - считает Анатол Цэрану.

По словам политолога, кроме последовательности, блок ничего иного не проявляет. „Они сами себя приговорили, когда выбрали эту тактику поведения. Далее их поведение может быть следующим: то ли они отказываются от ранее объявленного, со всем связанным с этим ущербом для имиджа, или продолжают надеяться, что люди начнут забывать об абберации этой позиции и начнут воспринимать её всерьез”, - сказал Анатол Цэрану.

По мнению аналитика, в объявленной блоком ACUM позиции есть и рациональная часть для Республики Молдова и для политической ситуации в стране: партии, которые составят парламентское большинство, окажутся в ситуации, когда придётся проводить реальную политику, потому что за ними стоит и следит эта жесткая оппозиция, которая постоянно будет их наказывать. „Любая ошибка, любая непоследовательность и, тем более, попытка продвижения олигархической политики будут наказаны людьми тем, что они перейдут на этот полюс „абсолютных недовольных”, - утверждает Анатол Цэрану.

Журналист Влад Дарие задаётся вопросом, сообщил ли блок ACUM своим избирателям перед выборами, что даже не намерен прийти к власти, чтобы повлиять на положительный ход событий в стране. „Блок ACUM знал, что идёт в оппозицию. Это стало ясно с того момента, когда они сказали, что не будут вести переговоры. Готов ли этот электорат испытывать дискомфорт, находясь в многолетней оппозиции?”, спрашивает журналист.

По его мнению, блоку ACUM следовало изыскать что-то общее с другими партиями, общую платформу, и очень настойчиво обусловить все интересующие его пункты. Тем самым они бы внесли намного больший вклад в деолигархизацию государства, в дальнейшее продвижение проевропейского курса, - считает .Влад Дарие.

„Если они сейчас на четыре года уходят в оппозицию, то я не думаю, что это способствует накоплению ими баллов, я не считаю, что они будут прогрессировать. Наоборот, по-моему, людям надоест эта жесткая, глухая, слепая и неспособная вести переговоры оппозиция”, заявил журналист.