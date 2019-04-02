Михай Попшой: Будет прискорбно, если никто из депутатов не примет приглашение к дискуссиям

Депутат от блока ACUM Михай Попушой говорит, что будет прискорбно, если никто из депутатов не примет приглашение на дискуссиям которое предложил на сегодня блок ACUM. В этом случае, как отметил политик, блок ACUM пересмотрит свою позицию. Заявления были сделаны во время передачи „Adevărul live”, цитируемая IPN.

Михай Попшой сказал, что блок ACUM запустил это приглашение, чтобы по пунктам обсудить ранее предложенный им пакет „деолигархизации” страны. Этот пакет открыт для дополнений и улучшений.

Депутат также сказал, что блок ACUM готов взять на себя ответственность за власть через создание миноритарного правительства, даже если это очень рискованно для формирования. Он уточняет, что назначение правительства меньшинства во главе с Майей Санду возможно только после избрания председателем парламента представителя ACUM, которого могли бы поддержать социалисты, но не только они, и после голосования по пакету законов о „деолигархизации” Республики Молдова.

„Тот факт, что у нас 26 мандатов, позволяет нам выдвигать некоторые предложения, которые некоторым кажутся слишком смелыми, мы же так не считаем, здесь я имею в виду правительство меньшинства, которое мы предложили, мы берём на себя ответственность за управление. С 26-ю мандатами, с полученным от граждан доверием мы готовы вступить в борьбу, управлять страной, несмотря на все существующие проблемы”, - сказал Михай Попушой.

По его мнению, социалисты, если они проявляют добрую волю и искренность, когда утверждают, что хотят избавиться от олигархии, могут доказать это путем голосования за такое миноритарное правительство, которое дает им шанс решить эту очень большую проблему руками блока ACUM. „Они знают, что мы добросовестны, готовы вступить в эту борьбу и действительно бороться до конца, вести ожесточенную борьбу, которую, они, вероятно, даже не могли бы вести”, отмечает политик.

Он считает, что такое решение может быть идеальным как для блока ACUM, так и для Партии социалистов, поскольку за создание официального альянса между этими двумя партиями они могут быть серьезно наказаны избирателями. Кроме того, Михай Попушой говорит, что официальный альянс между ACUM и ПСРМ не может быть заключен ещё и потому, что между нимин существует очень большая идеологическая разница.