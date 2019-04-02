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Эксперты и аналитики оценили перспективы тандема ПДС-ППДП
02.04.2019

Тандем ПДС-ППДП навечно останется в оппозиции, если откажется от любых переговоров. К тому же Нэстасе и Санду растеряют часть электората, который не захочет ждать, пока их лидеры начнут политическую работу. В этом уверены гости передачи "Фабрика".

"Не думаю, что, уйдя на четыре года в оппозицию, они наберет политические очки и рост. Напротив, люди устанут от этой упрямой, бессильной и слепой оппозиции, неспособной на переговоры. Не понимаю, как можно называть себя политиком, если все мосты ты сжег еще во время избирательной кампании и утверждаешь, что не пойдешь ни на какие переговоры", - сказал журналист Влад Дарие.

Аналитики прогнозируют политическое фиаско тандема ПДС-ППДП, если они так и не сядут за стол переговоров.

"Если будущее правительству сумеет добиться хороших результатов, нынешние оппозиционеры будут приговорены навечно остаться в глухой обороне", - сказал политолог Анатол Царану.


 
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