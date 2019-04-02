Пасечник: останется ли Молдова без природного газа из-за законопроекта в США

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности России Александр Пасечник рассказал в эфире передачи Утро на Sputnik’e, чем грозит Молдове законопроект, принятый Палатой представителей Конгресса США.

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект "О приоритете усилий по укреплению сотрудничества учреждений США с целью убедить страны Центральной и Восточной Европы диверсифицировать источники энергии и маршруты поставок, укрепить энергобезопасность Европы и помочь США достичь своих целей в области глобальной энергетической безопасности".

Чем может обернуться этот закон в случае его окончательного утверждения? Что ждет европейские страны и в частности Молдовы – не останется ли она без природного газа – на этот вопрос в эфире передачи Утро на Sputnik’e радиостудии Sputnik Молдова ответил руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности России Александр Пасечник.

"Это невозможный сценарий. Без газа Молдова не останется. США постараются как-то ограничить Россию, повлиять путем непоследовательного протекционизма, но и это будет сложно", - заявил Пасечник.

Собеседник уверен, что Европа не может лишиться возможностей потребления российского природного газа.

"Доля Газпрома на европейском рынке стабильна и порой прирастает. Тем более открывается и второй маршрут – у нас будет формат Восток-Запад, китайская труба позволит говорить о том, что европейцам придется бороться за российский газ. Но добычного потенциала у России хватает чтобы покрывать и китайские, и европейские рынки даже с перспективой их потребительского роста", - отметил эксперт.

Пасечник утверждает, что американский законопроект носит декларативный характер, и он не в состоянии всерьез изменить долю российского газа в Европе.

"Эти американские инициативы больше политического толка и по большому счету концептуально не ломают формат присутствия Газпрома в Европе", - резюмировал собеседник.