Настя Лисовая из Рыбницы рассказала, почему выступит на "Ты супер!" в 2020-м

Несмотря на то, что наша юная и талантливая соотечественница не прошла в полуфинал шоу "Ты супер!", она полна оптимизма, намерена заниматься вокалом, чтобы в следующем году попробовать свои силы в новом сезоне.

Наша талантливая землячка из Рыбницы Настя Лисовая, несмотря на то, что жюри высоко оценило ее талант, но не отобрало для полуфинала шоу "Ты супер!", полна сил и энергии и намерена победить всех в следующем сезоне популярного песенного конкурса.

"У меня была песня "33 коровы", я исполнила ее не очень хорошо, поэтому не прошла дальше. Певица Елка сказала, что как будто вернулась в свое детство: сейчас такие песни уже никто не поет, что еще раз хочет пересмотреть фильм "Мэрри Попинс, до свидания!", - сказала Настя.

По словам юной конкурсантки, она два года занимается вокалом, но выступала на такой большой сцене впервые. Настя пообещала, что когда вернется в Рыбницу, продолжит заниматься вокалом и выступать на концертах.

"Не каждый, кто прошел в полуфинал, сможет дойти до финала конкурса. Но все равно желаю всем успеха, чтобы они не расстраивались так, как я", - сказала юная исполнительница из Молдовы.

В эфире НТВ 31 марта жюри высоко оценило энергичное и задорное выступление девочки. Одобрение было единогласным - четыре зеленных "кнопки" из четырех. Особенно впечатлил номер Диану Арбенину.

Настя в итоге не попала в число фаворитов, избранных судьями для полуфинала, но удостоилась приглашения участвовать в конкурсе ровно через год.

"В следующем году победим всех!", - уверенно сказала девочка.

В конкурсе "Ты супер!" участвуют дети из малообеспеченных семей, сироты, ребята, которые находятся под опекой, оставшись без родителей. Не исключение и Настя Лисовая, которая несмотря на то, что осталась без родителей, серьезно занимается музыкой и танцами.

"Так случилось, что Настя осталась без родителей с шестимесячного возраста. В три-четыре года она начала петь и танцевать, сама включала музыку и пела, потом участвовала в выступлениях в детском саду", - рассказала бабушка Насти Екатерина Лисовая.

Потом девочка поступила одновременно в общеобразовательную школу и школу искусств по классу фортепиано и вокала.

О проекте "Ты супер!"

Международный вокальный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Проект дает шанс талантливым ребятам, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе, продемонстрировать свои вокальные способности миллионам зрителей, поработать с лучшими музыкальными педагогами и продюсерами, а также познакомиться со звездами мирового уровня.

На протяжении всего международного проекта в нем принимали участие и представители из Молдовы. В первом сезоне вокального проекта зрителей покорили шестнадцатилетняя Кристина Коваленко из Чадыр-Лунгского интерната и восьмилетняя Анна Ерхан — воспитанница гимназии-интерната села Кэрпинень. В 2017 году на конкурсе "Ты супер! Танцы" Молдову представили воспитанницы детского дома семейного типа города Бендеры Татьяна Унтилова, Ольга Шумейко и Эмилия Данич. В 2018 году во втором сезоне проекта "Ты супер!" принял участие 18-летний Максим Гнатюк из города Бельцы, который дошел до полуфинала вокального конкурса.

Все расходы на участие детей в проекте и их сопровождающих покрывают организаторы.