Почему граждане Молдовы не учат государственный язык: Лучше потратить время, силы и деньги на что-то более нужное

Все равно придется уезжать, рано или поздно. Когда меня начинают терзать сильные сомнения, правильно ли я делаю, что не эмигрирую (по крайней мере, пока), я начинаю вспоминать, кто еще не уехал и не собирается уезжать из страны. И успокаиваюсь. Мол, они же живут в Молдове, причем, хорошо живут.

В списке тех, о которых я всегда вспоминаю для самоуспокоения, есть одна достаточно обеспеченная молодая семья. Она продолжила бизнес, начатый родителями. Раньше он был шире, со временем, по разным причинам пошел на спад, стал менее прибыльным, чем, скажем, лет 10 назад, но доходов все равно достаточно для того, чтобы безбедно жить в шикарном особняке и на выходных летать в Европу на шоппинг. Никогда бы не подумала, что они могут все это оставить, чтобы переехать в Европу. А они решились.

Не лишним будет отметить, что эта семья позиционировала себя как очень патриотическая. Некогда русскоязычная мама, выйдя замуж за румыноязычного мужа, очень быстро перешла на государственный, а детей русскому не учили. Зато учили английскому.

И в этом что-то есть. Если всем нам рано или поздно нужно будет покинуть страну, зачем тем, кто еще не знает государственный язык, его учить? Потому что чем больше языков знает человек, тем он богаче? Ну, не скажите! Изучение языка это время и деньги, между прочим. Вряд ли румынский язык, на изучение которого придется потратить много времени и денег, пригодится где-нибудь в Европе или России. А вот английский точно пригодится, в любой стране. Да и любой другой европейский язык — тоже.

В реальной жизни и в соцсетях мы постоянно слышим призывы, в том числе, сделанные в грубой форме, учить «лимба де стат». Иначе — «чемодан — вокзал - Россия». Но ведь и так «чемодан-вокзал», только направления разные, от России до Европы, США и Канады. И даже Австралии. И уезжают из страны далеко не только из-за незнания языка. Румыноязычных уезжает не меньше! Их почему-то знание государственного тоже не спасло от иммиграции.

Об этом не принято говорить в обществе, дабы не провоцировать, но дома, внутри семьи, ее члены давно для себя решили — учить или не учить государственный язык. В частности, это касается подрастающего поколения. Родители дали детям курс на развитие — иностранные языки. Потому что надо уезжать. Как минимум, на учебу в другую страну. Дети тем более это не обсуждают даже среди своих друзей и одноклассников, но хорошо усвоили — надо получать образование, которое можно будет использовать за границей.

ЛИДИЯ ТКАЧ