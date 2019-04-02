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Здоровье
Страдаете от нарушения мочеиспускания?
02.04.2019

Расстройства мочеиспускания, вызванные ранними стадиями доброкачественной гиперплазии предстательной железы.

Простата - единственная железа размером с мяч для гольфа. Она расположена ниже мочевого пузыря и окружает простатическую уретру. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) является доброкачественным увеличением простаты у взрослых мужчин, и это состояние чрезвычайно распространено во взрослом возрасте и при старении мужского пола. Недавно опубликованные данные свидетельствуют о том, что доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) характеризуется появлением симптомов нижних мочевых путей умеренной и тяжелой степени тяжести (СНМП), встречающихся примерно у четверти мужчин старше 50 лет, у одной трети мужчин старше 60 лет, и около половины мужчин старше 80 лет. ДГПЖ связана с задержкой мочеиспускания, ослабленным потоком и струей мочи, непроизвольным прерыванием струи мочи и ощущением неполного опорожнения мочевого пузыря. Эти симптомы, называемые симптомами нижних мочевых путей (СНМП), являются одними из наиболее распространенных клинических жалоб у пожилых мужчин, а распространенность СНМП возрастает с возрастом.

Важно знать, что эволюция аденомы предстательной железы проходит через важные этапы:

1. Стадия раздражения, характеризующаяся умеренными проблемами во время мочеиспускания;

2. Стадия остаточной мочи, сопровождаемая расстройствами в начале и в процессе мочеиспускания.

Хотя исторически считается «нормальным» последствия процесса старения, ДГПЖ / СНМП следует активно воспринимать как расстройство пожилых людей, которое возможно предотвратить. Тип диеты и уровень физической активности в настоящее время считаются важными факторами, которые влияют на здоровье предстательной железы у пожилых мужчин. Однако физические упражнения, потеря веса и изменения в привычках питания могут действительно изменить естественную историю ДГПЖ / СНМП, которую еще следует установить.

Простамол ® Уно

Простамол ® Уно

Контроль СНМП состоит из консервативного, фармакологического или хирургического лечения и зависит от их уровня и тяжести. Одним из вариантов фармакологического лечения на начальных стадиях ДГПЖ является лечение экстрактами плодов пальмы Serenoa.

Простамол ® Уно содержит экстракт плодов пальмы Serenoa, являющийся растительным урологическим средством. Простамол ® Уно используется для лечения мужчин с затрудненным мочеиспусканием (затруднения при опорожнении мочевого пузыря) вследствие доброкачественного увеличения предстательной железы (незлокачественного происхождения) на 1 и 2 стадиях.

Рекомендуемая доза Простамол ® Уно - одна мягкая капсула в день, применяемая в одно и то же время после еды. Длительность применения зависит от вида, степени тяжести и течения заболевания и не ограничена по времени. Облегчение страданий при этом можно ожидать приблизительно только через шесть недель. Полная эффективность может быть достигнута не ранее чем через три месяца.


 
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