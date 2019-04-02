Депутаты оппозиционной партии "Шор" приняли участие в дискуссиях с блоком Acum

Три депутата Политической Партии «ШОР», делегированные политформированием, участвуют во вторник, 2 апреля, на дискуссиях, которые вчера инициировал Блок ACUM.

Политическая партия «ШОР» призвала политические партии сразу после парламентских выборов как можно скорее выявить решение для формирования парламентской коалиции и начать работу по решению проблем, с которыми сталкиваются граждане Республики Молдова.

Хотя Политическая Партия «ШОР» объявила, что будет в оппозиции в нынешнем парламенте, вероятно, она является самой заинтересованной парламентской партией в том, чтобы нынешний законодательный орган начал свою деятельность как можно скорее. Фракция Партии «ШОР» уже объявила ряд приоритетов и законодательных инициатив, которые намерена разработать и зарегистрировать в парламенте как можно скорее.

Среди инициатив – внедрение Стратегии развития коллективных сельских хозяйств и защиты отечественного сельхозпроизводителя (Колхозы); принятие закона о «Гарантированных бесплатных лекарствах для пенсионеров»; изменения закона о государственной пенсионной системе, чтобы минимальная пенсия составила 80% из зарплаты; принятие закона об отмене налогов на продукты и товары, реализуемые в Социальных магазинах; принятие Национальной Стратегии по Стимулированию Возвращения Соотечественников. Кроме того, Политическая Партия «ШОР» предлагает отмену депутатского иммунитета.

Именно поэтому Политическая Партия «ШОР» решила делегировать трех депутатов: Марину Таубер, Регину Апостолову и Дениса Уланова, чтобы представлять политформирование на дискуссиях, предложенных накануне блоком ACUM.

Политическая партия «ШОР» недвусмысленно заявляет, что ее не контролирует какая-либо внутренняя или внешняя политическая сила, в отличие от других парламентских политических партий, особенно это касается блока ACUM. Теперь политформирование заинтересовано в том, чтобы разблокировать деятельность парламента и начать процесс разработки и принятие законов.

Депутаты от Партии «ШОР» принимают участие в дискуссиях, чтобы принять к сведению предложения блока и, возможно, даже подписать законодательные инициативы блока и поддержать правительство меньшинства Майи Санду.

«Мы находимся в оппозиции, но мы открыты для дискуссий и диалога. Для нас приоритетными являются проблемы и потребности людей, а не политическое соперничество. Люди, которые избрали нас и делегировали в парламент, ждут от нас реальных дел, законов и решений, а не болтовни и стерильных политических заявлений. Нам не нужны должности, за которые борются некоторые. Наша единственная должность – служить гражданам Республики Молдова», – заявил на первой сессии парламента глава фракции и Политической Партии «ШОР» Илан Шор.