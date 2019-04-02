А вас как-то разыграли в день смеха?

1 апреля — во всемирный день смеха — принято подшучивать над коллегами, друзьями и близкими, причем делают это не только школьники.

Владимир КОЛЕСНИЧЕНКО, бизнесмен:

- Меня не разыгрывали вчера, меня трудно разыграть, я всегда начеку, а я, вообще-то, каждый год разыгрывал своих друзей. Порой очень жестко. Такие интересные были розыгрыши! Как-то в полседьмого утра звоню другу, который жил со мной в одном доме. Изменил голос: «Толя, это вам звонит сторож, ваш гараж открыт. не знаю, есть ваша машина или нет...» Друг отвечает: «Стойте, никуда не уходите!», сам выбегает на улицу, бежит к гаражу. А я - на балкон: «Толя, ты куда?» Он прибежал, все закрыто, все нормально с гаражом.

Лидия ПАША, филолог:

- Вчера я впервые никого не разыграла, потому что жизнь разыграла меня, поместив на больничную койку. Хотела разыграть врача, сказав ему, что у него вся спина белая (банальный розыгрыш). Но у врачей белые халаты, поэтому розыгрыш не получился.

Владислав БУГА, агент по туризму:

- Нет, меня так легко не проведешь, сам тот еще шутник! Из-за своего специфического юмора, кстати, неоднократно попадал в неловкие ситуации, поэтому больше не шучу, но сам на уловки не попадаюсь. Как ни пытаются подловить меня коллеги, у них это уже своего рода миссия, ничего не выходит!

Валентина МИХАЛКО, графический дизайнер:

- Нет, и очень этому рада. Я помню, в школе кто-то из одноклассников зло пошутил, позвонил и сказал, что маму забрали в больницу, что нужно срочно приехать. Я тогда и сестре позвонила, которая в то время жила в другом городе, сказала ей, что нужно срочно собираться домой. Еще и мама, как назло, на звонки не отвечала. Тогда все очень перепугались. Когда выяснилось, что все это шутка, сестра уже была на вокзале в Кишиневе и собиралась ехать к нам. С тех пор мы обе этот день не любим.

Анна МЫЦУ, менеджер по продажам:

- Ой, как-то обошлось без этих дурацких розыгрышей. Но в школьные и студенческие годы часто подшучивали друг над другом. Сейчас как-то не до этого, что ли.

Александр ЛЕУ, менеджер:

- Как ни странно, вчера ни разу не разыграли! не знаю, почему, видимо, заработались все!