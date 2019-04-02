Депутатам пора принимать решения, - Игорь Додон

Сегодня может решиться будущее парламента Молдовы - предстоит встреча лидеров трех партий, прошедших в парламент.

Переговоры пройдут по инициативе президента Республики Молдова Игоря Додона, который ранее провел отдельные встречи с лидерами ПСРМ, ДПМ и блока ACUM, а после назначил на 2 апреля совместные переговоры.

Встреча пройдет сегодня в Государственной резиденции.

- В случае необходимости президент готов выступить модератором в двусторонних консультациях лидеров партий. В связи с этим вижу основную задачу главы государства: создать условия для проведения прямых переговоров между руководителями основных парламентских партий. Подтверждаю свою готовность одобрить создание парламентского большинства из парламентских партий, но без шантажа, угроз или при помощи «перебежчиков». Или же согласиться на роспуск парламента и проведение досрочных выборов, - заявил Игорь Додон.

Президент Молдовы также отметил, что сейчас как никогда высока возможность проведения досрочных выборов, передает a-tv.md.

- Прошло почти полтора месяца со дня голосования на парламентских выборах, поэтому депутатам пора прийти к принятию ответственных решений перед страной и её гражданами: либо создание легитимного парламентского большинства, либо проведение досрочных парламентских выборов, - подчеркнул глава государства.

Напомним, что лидеры блока АКУМ отказались участвовать в инициированной Игорем Додоном «трехсторонней» встрече. Об этом накануне, 1 апреля, на пресс-конференции заявил лидер ППДП Андрей Нэстасе. По его словам, объявление председателем учредительного заседания парламента перерыва на неопределенный срок, а затем и инициирование Игорем Додоном «трехсторонней» встречи 2 апреля, «создают неопределенность и являются недвусмысленными».