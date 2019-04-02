Наталия Балабан. Новый гражданский кодекс – старт больших перемен в Молдове

Интервью с Наталией Балабан, адвокатом, представителем австрийского адвокатского дома. Тема интервью – изменения молдавского законодательства и их влияние на бизнес.

Наталия, разговор будет о последних изменениях молдавского законодательства и их влиянии на бизнес. Тема профессиональная. Я – не профессионал. Так что вам придется «отдуваться» за нас обоих. Поэтому прошу вас представиться чуть подробнее, чем «Наталия Балабан, адвокат».

С 2007 года я работала юристом в Агентстве по защите конкуренции. С 2010 работаю как адвокат. Последние пять лет представляю в Молдове интересы австрийского адвокатского дома CHSH. Специализируюсь на коммерческом праве. Кроме Молдовы, есть личная практика в международных судебных процессах и консалтинге.

Можно чуть деталей про Австрию? Точнее про австрийскую компанию...

CHSH – одна из крупнейших австрийских адвокатских фирм. Специализируется на коммерческом праве. Представлена в Центральной и Восточной Европе. В штате более 160 адвокатов. Кроме штаб-квартиры в Вене, есть представительства в Братиславе, Будапеште, Бухаресте, Праге, Минске, Софии, Тимишоаре и кишиневский офис, которым руковожу. Мы гарантируем нашим клиентам опыт и знания в областях корпоративного и коммерческого права.

Кто сейчас клиенты CHSH в Молдове?

В первую очередь это инвестиционные компании. Сами компании называть не буду, но отрасли могу перечислить. Это транспортная логистика, туризм, сельское хозяйство и игорный бизнес. В Молдове в большинстве случаев мы представляем интересы интернациональных компаний. Но бывают случаи и «наоборот», когда мы представляем уже интересы молдавских компаний в Европе.

Давайте поговорим о том, что затрагивает весь молдавский бизнес. Об изменениях в молдавском законодательстве.

Договорились.

Мой любимый вопрос: стало лучше или хуже?

Павел, мы довольно давно знакомы, и вы знаете, я всегда вижу позитив. На мой взгляд, можно сказать, что началась новая эпоха.

Опять какая-то революция?

Нет. Не революция. Закон о модернизации Гражданского кодекса был опубликован в Monitorul Oficial от 14 декабря 2018. Документ вступил в силу 1 марта 2019 года, но некоторые положения, которые относятся к договорам страхования, вступают в силу 1 января 2020 года.

Согласно новым правилам, национальная правовая инфраструктура модернизирована в соответствии с европейскими и международными тенденциями. Для сферы права это событие, которое можно определить как переход в новое качественное состояние. Так что да, можно считать, что начинается новая эпоха.

С изменением гражданского права, гражданского процессуального права, появлением нового административного кодекса c 1 апреля 2019 года, вступлением в силу новых правовых положений и отменой ряда нормативных актов мы уже находимся в новом измерении правовой реформы.

Закон – это буква. Насколько система готова к работе в новом законодательном поле?

Да, возможны ситуации, когда есть хорошие законы, но система не работает. Может быть и наоборот, когда понимание практикующих юристов заставляет законы работать. С моей точки зрения, сейчас как раз наступил тот момент, когда интерпретация и реализация законов будут зависеть именно от нас, от тех, кто практикует.

Можете выделить, на ваш взгляд, на что стоит обратить внимание бизнесу?

Разным сферам бизнеса важно ориентироваться на свои отраслевые особенности.

Я бы обратила внимание на понятие трастового управления имуществом. В Европе, особенно в системе common law, это регулирование существует уже давно. В Молдове появилось сейчас.

Новая глава Модернизированного Гражданского кодекса – это ссылка на фидуциаров (на английском ”trust”). Она подразумевает правовые отношения, в которых сторона (фидуциар) обязана стать владельцем родовой массы (фидуциарной массы), управлять ею и распоряжаться ею в соответствии с условиями, регулирующими отчет (фидуциарные условия), в интересах бенефициара или для продвижения целей общего пользования.

То есть теперь компания (и в принципе физическое лицо) может часть своего имущества отдавать в трастовое управление?

Да, в целом именно так.

Понятно, что появится роль организации (человека), который управляет трастом в чьих-то интересах. Договоры трастов будут регистрироваться, кроме тех случаев, когда трастовое управление имуществом будет осуществлять банк. Банки также смогут этим заниматься, и им регистрация договоров не потребуется.

Передача в траст – это способ обезопасить свой бизнес или свою жизнь от возможных претензий кредиторов, так как кредиторы не смогут претендовать на переданное в траст имущество.

Они могут претендовать на ваши доходы от траста, но не на сам траст. Это сработает, кстати, не только для бизнеса, но и, например, при разводе. Дальше здесь не хочу углубляться.

Но я бы вам напомнила старый анекдот про адвокатов

Какой?

Клиент спрашивает адвоката:

- В чем разница между советом и консультацией?

- Советы бесплатно, а консультация за деньги. Что вы предпочитаете?

- Конечно, совет.

- Мой вам совет, запишитесь на консультацию…

Насчет совета принято. Траст – это немного экзотика. Есть более «приземленные» изменения?

Если считать сферу строительства «приземленной», то да. Начиная с 1 марта 2019 года покупатели, которые хотят купить квартиру в процессе строительства, будут более защищены законом.

Согласно новым правилам, инвестиционные договоры на строительство, заключенные с 1 марта 2019 года, являются договорами купли-продажи строящегося недвижимого имущества.

Какие гарантии получает покупатель строящейся квартиры:

- строительные инвестиционные договоры будут рассматриваться как договоры купли-продажи строящегося недвижимого имущества;

- покупатель с самого начала регистрирует право собственности;

- покупатель может продать / подарить / передать в залог будущую недвижимость без согласия строительной компании;

- покупатель оплачивает фиксированные тарифы только после того, как строительная компания выполнила определенные условия;

- покупатель имеет право потребовать расторжения договора купли-продажи в связи с неисполнением застройщиком договорных обязательств (в случае несостоятельности или несоблюдения комиссий) и требовать возврата уплаченных денег;

- если де-факто площадь квартиры не превышает 5% от согласованной площади, покупатель не обязан платить дополнительную цену;

- покупатель может потребовать возмещения ему морального или материального ущерба

При удостоверении договора купли-продажи строящихся зданий, нотариус проверяет данные в общественных регистрах, которые хранятся в электронном виде. Данные будут проверены во время составления нотариальных актов в соответствии с правовыми положениями, в частности в соответствии с Законом о нотариальной процедуре (этот закон также новый, и вступил в силу 1 марта 2019 года) и с Законом о защите персональных данных.

Кстати, это тот случай, когда изменения в праве косвенно влекут изменения в структуре бизнеса в отрасли. Возможно, останутся только игроки, которые смогут привлечь достаточно собственных или заемных средств, чтобы обеспечить своей работой защиту интересов покупателей.

Наталия, давайте вернемся от частностей к общему. Как повлияет новый Гражданский Кодекс на бизнес-среду в Молдове?

Я бы говорила не только о Кодексе, но и об изменениях еще в целом ряде сфер законодательства.

Каких?

С моей точки зрения, помимо нового модернизированного гражданского кодекса, у нас есть ряд новых законов, которые меняют бизнес-среду.

Это достаточно «молодой» закон о конкуренции 2012 года, закон 2018 года о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и находящийся в Парламенте новый законопроект о защите персональных данных. Новыe законы подготовлены в соответствии с европейскими и международными тенденциями. Гармонизация национального законодательства с законодательством ЕC в различных областях является одним из стратегических пунктов Соглашения об Ассоциации между Республикой Молдова и ЕC.

Это, бесспорно, будет способствовать росту иностранных инвестиций в Молдову. Молдова не входит в Евросоюз, но для европейского бизнесмена в нашей стране появляются понятные ему правила игры. Очень приятно, когда на международных конференциях или при обмене мнениями с европейскими коллегами становится понятно, что новое молдавское законодательство соответствует европейским стандартам.

Согласование с европейскими стандартами говорит об ответственности в том, что мы предлагаем, и что мы готовы к привлечению инвесторов и инвестиций в страну, что важно для развития государства.

Что не менее важно, новое законодательство подтягивает молдавский бизнес к игре по международным правилам. Например, работа по стандартам конкуренции, ведь здоровая конкурентная среда очень важна для процветающего государства.

В Европе много говорят о GDPR (General Data Protection Regulation). Это значимо и для нас?



Безусловно. Санкции за нарушение правил работы с персональными данными могут быть весьма впечатляющими, доходить до 4% от оборота за предыдущий финансовый год.

Причем, даже сегодня компании, работающие в Молдове, обязаны в некоторых случаях соблюдать европейские правовые положения о защите персональных данных. Речь идет о тех случаях, когда они предоставляют товары и услуги для субъектов данных в ЕС; отслеживают поведение субъектов данных в ЕС или, если мы говорим о иностранных инвестициях, если молдавская компания действует как уполномоченное лицо компании, действующей в EС.

Введение нового молдавского закона о защите персональных данных обеспечит более строгую защиту личных данных и заставит компании в Молдове соответствующим образом перестроить свою работу. Это важно, потому что иностранные инвесторы тогда будут знать, что они не рискуют нарушать законы EC при ведении бизнеса с нами, a также что наша страна может предложить такой же высокий уровень защиты, как и в ЕC. С моей точки зрения, очень важно, чтобы при вступлении закона в силу экономическим агентам дали разумное время на приведение норм своей работы в согласование с новыми положениями закона.

Так как невозможно в интервью прокомментировать все изменения, я спрошу о ваших эмоциях, ведь это вы, как адвокат, стоите на берегу «нового моря законов».

Мое мнение таково: все хорошо и может быть еще лучше. Все зависит от стратегии, мотивации, усилий, амбиций, от того, что вы действительно хотите.

Я считаю, что экономический рост и привлечение инвестиций состоится, все зависит только от нас…

А еще нас ждет несколько интересных лет. В сфере юстиции происходит большое обновление, «омоложение» кадрового состава и эмансипация, как судей, так и адвокатов. Да, сейчас, пока не накоплена практика под изменения законов, будет период, когда ночами нужно будет читать новое законодательство. Но это тоже хорошо. Возрастет роль аргументации, конкуренция и амбиции.

ПАВЕЛ ЗИНГАН