Знаменитости Диско-дива: Дайане Росс 75 лет Сложно поверить, что сегодня певице Дайане Росс исполняется 75 лет. Несмотря на почтенные годы, она отлично выглядит, владеет состоянием в $150 млн, заступается за Майкла Джексона и выпивает в гей-барах со своими взрослыми детьми. «Коммерсантъ Стиль» раскрывает секрет молодости Дайаны, которая даже в эпоху жесткой геополитики, Трампа и нефтяных войн, ведет себя так, будто диско-эра не закончится никогда. Studio 54

Дайана Росс в Studio 54

Фото: Getty Images На фотографии 1979 года молодая и счастливая Дайана Росс танцует в Studio 54 — легендарном нью-йоркском клубе. На ее ногах каблуки такой величины, что в них сложно поверить. Ее глаза закрыты. Дайане 35 лет. На фотографии двухнедельной давности Дайана в пестрой гавайской рубашке с широченной улыбкой идет на шоу своего сына Эвана. Дайане почти 75, но ничего не изменилось. «Выглядит бесподобно. Привлекла больше внимания, чем происходящее на сцене»,— подчеркивает британское издание Daily Mail. В это сложно поверить, но Дайана Росс впервые стала петь в конце 1950-х, когда в ряде штатов Америки еще вовсю правила сегрегация. Чернокожие не могли посещать «белые» заведения, учиться в «белых» школах, даже места в автобусах делили на «черные» и «белые». «Ты заходил в автобус и слышал от водителя "ниггер"»,— пишет о тех годах Мартин Лютер Кинг, борец за права чернокожих, погибший в 1968-м.

Дайана и сама столкнулась с подобным. Она родилась на Севере, в Детройте, но в возрасте семи лет ее отправили в Алабаму. Человек, который в 2016 году получил президентскую медаль Свободы из рук Барака Обамы, в детстве не мог даже выпить воды из питьевого фонтанчика. Фонтанчики предназначались для белых людей. Может быть, секрет ее молодости здесь? Говорят, что люди, хлебнувшие горестей в юности, сохраняют до старости радость жизни и оптимизм.

Президент Барак Обама вручает медаль Дайане Росс, 2016 год

Фото: Manuel Balce Ceneta, AP Дива Дайана вернулась в Детройт спустя несколько лет. «Мы пели все время!» — вспоминает она о тех годах в интервью. Коллектив, с которым она войдет историю,— The Supremes, одна из самых успешных женских групп всех времен,— родился на кухне. Дайана делила квартиру с подругами Мэри Уилсон, Флоренс Баллард и Бетти Макглоун. «Мы пели на кухне, пели в комнате — такой маленькой, что мой шкаф с одеждой сейчас выглядит больше»,— говорила Дайана.

Группа Supremes: Мэри Уилсон, Дайана Росс и Синди Бердсонг на телевизионном шоу

Фото: Getty Images В 1960-е песни The Supremes больше десяти раз попадали на первое место в чартах Billboard. В 2005 году авторитетный журнал Rolling Stone включит группу Дайаны в число 100 величайших исполнителей всех времен. Но ей самой этого будет уже мало. В 1971 году Дайана снялась в картине «Леди поет блюз» в роли другой чернокожей певицы — Билли Холидей. Росс номинировали на «Оскар», но конкуренция была слишком сильна. Награду отдали Лайзе Миннелли за фильм «Кабаре». В том же году Росс выпустила альбом с соул-певцом Марвином Геем. Лирическая баллада «Touch Me in the Morning» с этой пластинки займет первое место в рейтинге поп-песен 1973 года.

Хотя на деле не все было так гладко: в процессе записи музыканты разругались в пух и прах. «Дайана была беременна, а Марвин постоянно курил в студии самокрутки с марихуаной. Он говорил: "Не могу петь, если не покурю",— вспоминал Горди Берри, глава лейбла Motown, который взял под крыло обоих артистов.— В итоге Марвина и Дайану пришлось развести по разным студиям. Свои партии они писали отдельно». Дайана уйдет из Motown в начале 1980-х. Она скажет, что ей не давали развиваться и «творчески зажимали». Хотя настоящая причина будет в другом. Компания RCA предложит ей контракт на $20 млн — крупнее его на тот момент не знала музыкальная индустрия. 70-е навсегда! Она крутила романы с актерами и рок-музыкантами (в числе последних, например, числился Джин Симмонс, знаменитый «Демон» из группы Kiss). Она родила и воспитала пятерых детей, с которыми весело выпивает в барах. Она взяла под крыло молодого певца Майкла Джексона. Росс была на его стороне во время всех скандалов. Даже сейчас, после нашумевшего фильма «Покидая Неверленд», где Джексона вновь обвинили в растлении малолетних, она призвала остановиться от травли певца «во имя любви»: «Джексон был и остается невероятной силой для всех!»

Дайана Росс и Майкл Джексон, 1981 год

Фото: Getty Images В 1993 году Росс попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая успешная певица всех времен и народов. А в марте 2019 года модный бренд Tommy Hillfiger посвятил ей и «гремящим 70-м» свою новую коллекцию. На парижском шоу бренда под музыку Дайаны Росс танцевали звезды нового времени Тайра Бэнкс и Жанель Моне. «Это дань уважения Дайане и всем остальным черным женщинам, благодаря которым мир уже не станет прежним»,— сказала Зендайя Коулман, амбассадор бренда. Что касается самой Дайаны, то как раз для нее мир остался таким же, как и был: светящимся диско-шаром, где рекой льются музыка и шампанское. На современных фотографиях Дайана, как всегда, на каблуках и с улыбкой. Вокруг нее десятки мускулистых танцоров-мужчин в одних трусах. Сложно поверить, что этой женщине 75. Михаил Боков

