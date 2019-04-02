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Здоровье
Врач объяснила, можно ли заниматься сексом в воде
02.04.2019

Уролог предостерегает от секса в воде. Каждый эпизод секса в воде неблагоприятно влияет на женское здоровье, поскольку увеличивает вероятность развития цистита - воспаления слизистой оболочки мочевого пузыря.

Об этом заявила уролог Дарья Чернышева. По ее словам, секс в воде, которая наполнена микроорганизмами (бассейны и озера содержат кишечную палочку) – это просто значительно больший шанс получить цистит, пишет "Здоровье 24".

Кроме того, секс в воде не предохраняет от беременности, ведь вода не смывает все сперматозоиды и не защищает от получения инфекций, передающихся половым путем. Поэтому не стоит забывать о защите. "Кто как представляет себе использование презерватива под водой? Несмотря на то, что это очень "скользко", так еще и не слишком надежно", – рассказала врач.

Кроме того, она отметила, что вода смывает естественную смазку и, соответственно, провоцирует сухость влагалища и дополнительные травмы слизистых оболочек. Ранее ученые из американского Университета Джорджии выяснили, что регулярные занятия сексом способны уменьшить артериальное давление настолько же эффективно, насколько это позволяют сделать специальные таблетки.


 
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