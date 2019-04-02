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AirMoldova объявляет о временном массовом снижении цен на авиабилеты
02.04.2019

В период с 1 по 14 апреля 2019 года, компания AirMoldova объявляет уникальную возможность для путешественников.

Стоимость билетов начинается всего с 59 евро в одну сторону со всеми налогами. Предложение действительно для прямых рейсов с 13 мая 2019 года по 13 июня 2019 года.

Билеты можно приобрести на официальном сайте авиаперевозчика, в кассах агентств AirMoldova, в Международном аэропорту Кишинева, а также в авторизованных агентствах.

Отмечается, что большая часть рейсов, билеты на которые можно приобрести со скидкой, летят в морские города.

Air Moldova выполняет прямые рейсы в 25 пунктов назначения в Европе, России и Азии, таких как: Барселона, Болонья, Дублин, Женева, Стамбул, Флоренция, Франкфурт, Ларнака, Лиссабон, Лондон Станстед, Лондон Гатвик, Краснодар, Мадрид, Ницца, Рим, Венеция, Верона, Вена, Санкт-Петербург, Салоники, Тель-Авив и Турин.


 
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