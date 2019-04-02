Майя Санду назвала представителей партии «Шор» «шутами»

В дебатах по пакету законов об отставке руководителей нескольких ведомств, кроме блока ACUM, приняла участие только партия «Шор».

Представители блока выслали приглашением всем желающим, однако в сегодня, в 10:00, в парламент прибыли только Марина Таубер, Регина Апостолова и Денис Ульянов. Представители партии «Шор» заявили, что совместно с блоком ACUM у них есть возможность сформировать «сильную оппозицию в парламенте».

- Мы пришли поговорить, я думаю, что мы имеем право что-то сказать, я пришла сюда с добрыми намерениями. За нами люди, которые нaс выбрали. У блока ACUM 26 депутатов, нас 7 - почему мы не можем стать сильнее, стать сильной оппозицией, объединить наши законодательные инициативы? Мы хотели обсудить выдвинутые ими инициативы, и гражданам также ясно, что эти проекты будут работать и на людей, - заявила Марина Таубер, депутат партии «Шор».

Тем не менее, представители партии «Шор» заявили, что в случае проведения досрочных выборов блок ACUM будет нести ответственность за сложившуюся ситуацию.

Впрочем, блок ACUM явно остался недоволен подобным поворотом событий - его представители покинули зал. Руководители блока Майя Санду и Андрей Нэстасе заявляли ранее, что считают недопустимым сотрудничество с партией «Шор».

- Можно сделать вывод, что другие депутаты не пришли на дебаты, и мы надеемся узнать причины их неявки. Люди ждут от тех, кто прошел в парламент, способности придать функциональность законодательному органу, принять необходимые политики в социальной сфере, а нашей приоритетной задачей остается освобождение государственных институтов, - заявил Андрей Нэстасе.

Его коллега Майя Санду была и вовсе менее сдержанной в выражениях, передает noi.md.

- Оставим шутов одних, - заявила Санду перед тем как покинуть зал.