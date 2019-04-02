В громком деле о взятках судьям обвиняются 10 граждан

Пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры сообщила о завершении и передачи в суда уголовного дела взятках судьям.

В деле фигурируют обвинения по 5 статьям Уголовного Кодекса РМ:

- пассивная коррупция;

- вынесение заведомо неправосудного приговора;

- извлечение выгоды из влияния;

- активная коррупция;

- вмешательство в осуществление правосудия.

Согласно опубликованной информации, по данному уголовному делу обвиняются 10 человек – прокурор столичной прокуратуры, адвокат, двое судей и бывший судья столичной Апелляционной палаты сектора Центр, помощник судьи и двое гражданских лиц.

Помощнику судьи и одному из гражданских лиц назначено превентивное наказание в виде домашнего ареста. В отношении адвоката и двух судей назначено нахождение под судебным контролем.

В ходе расследования выяснилось, что судьи Апелляционной палаты и суда сектора Центр в Кишиневе промышляли вымогательством и получением денег в особо крупных размерах взамен вынесения положительных приговоров в уголовных делах, находящихся в процессе рассмотрения.

Адвокат и прокурор выступали посредниками и передавали деньги судьям от заинтересованных граждан, фигурантов уголовных дел.

Фигурирующий в деле врач и второе гражданское лицо являлись теми самыми заинтересованными лицами, которые хотели добиться положительного приговора в уголовных делах, путем подкупа судей, передает «АиФ в Молдове».