В громком деле о взятках судьям обвиняются 10 граждан

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Общество
Пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры сообщила о завершении и передачи в суда уголовного дела взятках судьям.
В деле фигурируют обвинения по 5 статьям Уголовного Кодекса РМ:
Согласно опубликованной информации, по данному уголовному делу обвиняются 10 человек – прокурор столичной прокуратуры, адвокат, двое судей и бывший судья столичной Апелляционной палаты сектора Центр, помощник судьи и двое гражданских лиц.
Помощнику судьи и одному из гражданских лиц назначено превентивное наказание в виде домашнего ареста. В отношении адвоката и двух судей назначено нахождение под судебным контролем.
В ходе расследования выяснилось, что судьи Апелляционной палаты и суда сектора Центр в Кишиневе промышляли вымогательством и получением денег в особо крупных размерах взамен вынесения положительных приговоров в уголовных делах, находящихся в процессе рассмотрения.
Адвокат и прокурор выступали посредниками и передавали деньги судьям от заинтересованных граждан, фигурантов уголовных дел.
Фигурирующий в деле врач и второе гражданское лицо являлись теми самыми заинтересованными лицами, которые хотели добиться положительного приговора в уголовных делах, путем подкупа судей, передает «АиФ в Молдове».
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