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Влад Плахотнюк после переговоров: Целью демократов является создание стабильного и эффективного правительства
02.04.2019

Демократическая партия Молдовы приняла приглашение президента Игоря Додона прийти на совместные переговоры с лидерами ведущих политический партий. По словам председателя ДПМ Влада Плахотнюка, целью демократов является создание стабильного и эффективного правительства.

"Мы выслушали позицию партии Социалистов и обнаружили, что у нас есть схожие взгляды на социальные вопросы. но также есть разногласия в других областях, особенно в политической сфере. Мы проанализируем всё услышанное сегодня, чтобы понять в какой степени мы можем продолжить дискуссии и, в конце концов, возможен ли конструктивный диалог между нами", - сказал Влад Плахотнюк.

Так же лидер ДПМ заявил, что граждане ожидают от политиков соблюдения своих предвыборных обещаний и продолжения всех начатых проектов, таких как: повышения зарплат и пенсий, увеличения пособий на детей, проект "Хорошие дороги для Молдовы", создание новых рабочих мест, развитие экономики, повышение качества образования и модернизация медицины. 

В заключении, Влда Плахонтюк отметил, что сожалеет что ПДС и ППДП отказались от участия в переговорах.

Брифинг Президента РМ Игоря Додона по завершению консультаций


 
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