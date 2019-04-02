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Экономика
Молдавский рынок IPTV демонстрирует устойчивую тенденцию к росту
02.04.2019

Популяризация интернета тянет за собой и сопутствующие услуги.
Рынок интернет-телевидения в Республике Молдова растёт, за 2018-й год рост составил 1,6%, что объясняется и тем фактом, что всё более доступным и популярным в РМ становится интернет. Так как сейчас услуги телевещания предоставляются в основном через интернет, то растёт и прибыль ТВ-сегмента.

Цифры, предоставленные Национальным агентством по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий Республики Молдова(НАРЭКИТ), общее число абонентов достигло цифры в 329,7 тысяч, при общем обороте в 162,1 миллиона леев. Рост вызван прежде всего прогрессом рынка IPTV - зафиксирован подъём в 14,1 процентов по отношению к 2017-му году, в то время как классические кабельные сети становятся всё менее и менее популярными - падение составило 7,7%, и количество абонентов IPTV и обычных пользователей кабельных сетей теперь практически сравнялось - 159,2 тысяч на 170 тысяч, сообщает агентство МОЛДПРЕС.

Самым активным поставщиком услуг остаётся компания Moldtelecom, которая удерживает 34,6% рынка, за ней следует Sun Communications - 19,6%, SRL TV BOX - 12,8%. Все остальные поставщики (77 в общей сложности) удерживают ещё 33 процента вместе взятые.


 
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