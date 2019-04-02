Почему проводят обыски в консульстве Молдовы в Одессе?

Чем вызваны обыски в нашем диппредставительстве в черноморском городе, пока можно только гадать. 2 апреля проходят обыски в консульстве Молдовы в Одессе.

- Их проводят прокуроры по борьбе с коррупцией совместно с офицерами Национального Антикоррупционного центра (НАЦ) и Службы информации и безопасности, - сообщили нам в пресс-службе Антикоррупционной прокуратуры. - Проверки связаны с делом о коррупции, пока никто не задержан. детали будут позднее.

Комментариев мы пока не смогли получить ни от СИБа, ни от НАЦ. Свою версию нам изложил бывший генеральный прокурор Валерий Горбуля:

- Кстати, это не первое дело по коррупции в дипломатических представительствах Республики Молдова за рубежом. Помнится, в мою бытность генпрокурором пришлось возбуждать уголовное дело в отношении нашего посла в одной из стран ЕС. Дело было связано с воровством бюджетных средств. Деньги списывались на проведение дипломатических приемов, а на самом деле просто присваивались.

Здесь же может быть все, что угодно! Берут деньги за услуги, которые обязано оказывать консульство. Вряд ли дело касается измены Родине, наши спецслужбы не в состоянии это предотвратить. Скорее всего, в преступном управлении финансами и имуществом. Консульство оказывает ряд услуг гражданам Молдовы за пределами страны. Консульство имеет определенные полномочия по удостоверению документов, так называемые нотариальные услуги, вопросы, связанные с трудоустройством, с правовой помощью. Акты коррупции там могли совершаться исходя из тех полномочий и тех услуг, которые согласно законодательству, оказывает консульство.

- Может ли консульство предоставлять какие-то документы иностранцам?

- Могут, в принципе, даже документы, связанные с получением гражданства и с видом на жительство. В общем, любые услуги, которые оказывает консульство, могут быть оказаны за деньги, за денежное вознаграждение!

- И даже могут помогать беженцам с Ближнего Востока легализоваться в нашей стране?

- Определенное содействие в организации нелегальной миграции и даже трафика людей консульство может оказывать. Но это исходя из конкретной преступной схемы, которая была разработана в каждом определенном случае. Серьезные каналы по нелегальной миграции — это транснациональное преступление явление. А где нелегальна миграция там и трафик людей и наркотиков, в том числе, финансирование терроризма. Тут всегда целый преступный «букет»! В данном случае, коррупция может быть связана с контрабандой, с легализацией автотранспорта. Тут можно только гадать...

А В ЭТО ВРЕМЯ

Консул Республики Молдова в Одессе Сергей Шептелич предположительно отозван с должности и задержан прокурорами по борьбе с коррупцией совместно с офицерами Службы информации и безопасности. Об этом сообщают источники Deschide.MD. Ни одно из ведомств, участвующее в операции, пока не подтвердило эту информацию.

ЛЕОНИД РЯБКОВ