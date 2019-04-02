Тайные переговоры: России предложат объединение Молдовы и Румынии в обмен на независимость Приднестровья

Как сообщают российские СМИ, Бухарест готовит для Москвы компромисс, который всех устроит, кроме… молдаван.

В Бендерах прошли траурные мероприятия в связи с годовщиной начала вооруженной агрессии Республики Молдова (РМ). 27 лет назад в русскоговорящем городе Бендеры молдавские бронетранспортеры расстреляли отряд приднестровской милиции и рабочих. Позже начался вооруженный конфликт. А недавно в Бухаресте состоялась презентация исследования современных настроений приднестровцев. Оказалось, что 98% из них предпочитают Россию. Авторы не исключают, что Вашингтон может договориться с Москвой о независимости Приднестровья – в случае поглощения РМ Румынией.

Уже почти три десятилетия прошло со времен вооруженного конфликта на Днестре. Война началась и закончилась в 1992 году, после того как в регион вошли российские миротворцы.

Затем миротворческая миссия стала трехсторонней: в ней и сегодня участвуют молдавский, приднестровский и российский батальоны голубых касок. Правда, молдавская сторона предлагает демилитаризировать Зону безопасности на Днестре, которую сегодня контролирует трехсторонняя Объединенная контрольная комиссия (ОКК). Она – главная власть там, где раньше шли бои, и решения принимает только консенсусом. Приднестровцы уверены: уйдут миротворцы (в основном российские) – и кошмар повторится. Но молдавская сторона считает: Зону безопасности, да и вообще Левобережье Днестра, то есть Приднестровье, надо разоружить и ввести туда других контролеров – международных, без участия России. Эта инициатива не нова, однако в последнее время ее начали активно эксплуатировать в Кишиневе. Но, как оказалось, о судьбе Приднестровья думают не только в молдавской столице.

В Бухаресте недавно прошла презентация социологического исследования «Восприятие, отношение и ценности населения с левого берега Днестра». Как сообщил портал NewsPMR.com, общественное мнение жителей непризнанной республики изучал Центр социологических и маркетинговых исследований «CBS-AXA» (Республика Молдова) для Университетского фонда Черного моря (Румыния), который возглавляет известный румынский ученый и публицист Дан Дунгачиу.

Главным заказчиком исследования стал румынский филиал Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов. Это первое открытое румынское исследование, проведенное в Приднестровье.

Презентация социологического исследования транслировалась в прямом эфире румынских телеканалов, и на ней присутствовали не только представители прессы и эксперты, но послы РФ и РМ в Бухаресте – Валерий Кузьмин и Михай Грибинча.

Исследователи обнаружили, что жители Левобережья живут в рамках совершенно другой системы координат и находятся с точки зрения культуры в цивилизационном пространстве Российской Федерации.

Исследования показали, что 40% жителей левого берега Днестра доверяют армии, по 30% – центральным и местным органам власти Приднестровья. Властям Молдавии доверяют меньше 5%. Больше 50% предпочитают СМИ России и Приднестровья. Молдавским доверяют 18%, и то лишь «в какой-то степени». Для 41% опрошенных главное последствие отделения Левобережья от Молдавии – независимость ПМР (непризнанной Приднестровской Молдавской республики). 92% приднестровцев считают наиболее подходящим партнером Россию, 2% – Республику Молдова. Приднестровцами себя считают 37% местных жителей, русскими – 35%, молдаванами – 14%; 43% населения считают, что для жителей Приднестровья больше всего подходит идентичность «русский», 35% – «приднестровец». Как уже говорилось, это данные румынских экспертов. В противном случае в Кишиневе их назвали бы пропагандой Москвы. Но тут авторы – румыны, а спонсор – США.

Тем не менее представители молдавской власти упрекнули румынских братьев в том, что они в исследовании употребляли термины «приднестровский народ» и «приднестровская идентичность». В 90-х годах прошлого века лидеры молдавского Народного фронта, руководившие тогда страной, публично заявили о том, что в Приднестровье живет не народ, а население. На этом, в частности, настаивал известный политик Оазу Нантой, позднее ставший советником президента РМ по Приднестровью.

«Новости ПМР» подчеркивают: «Нервозность представителей Молдовы понятна: бездействие, невнимательность и полное игнорирование молдавским государством населения Левобережья привели к тому, что новое поколение воспринимает себя совершенно обособленно. По прошествии почти 30 лет совокупный показатель желания населения региона жить в альтернативных государственных конфигурациях, но только не в общем пространстве с Республикой Молдова, по-прежнему находится на угрожающе высоком уровне – 70–80%».

Автор статьи полагает, что исследование понадобилось американцам, чтобы понять, что на самом деле происходит в умах приднестровцев. А получив реальную картину, Вашингтон с помощью румынских авторов исследования сигнализирует, что за Днестром сформировалось отдельное общество, которое после 30 лет самостоятельности сложно интегрировать в государственные конструкции Молдавии.

Кому адресован этот сигнал, понять несложно: на мероприятие не случайно позвали послов России и Молдавии. И если для молдавского дипломата вся презентация выглядела как «принуждение к реальности», то Валерию Кузьмину передали четкий месседж о том, что «компромиссы возможны», делает вывод издание.

Российскому послу фактически дали понять, что Вашингтон готов согласиться с независимостью Приднестровья, но только в случае поглощения Молдавии Румынией. Москве намекнули: не надо мешать объединению «двух Румыний».

СВЕТЛАНА ГАМОВА