В Молдове продолжается выплата зарплат «в конвертах»: данные статистики

Неофициальные зарплаты практикуются в сельском хозяйстве, торговле, промышленности и строительстве

Об этом свидетельствуют данные, представленные Национальным бюро статистики за прошедший год. Согласно им, в 2018 году в Молдове было зарегистрировано 38 тысяч безработных. Таким образом, уровень безработицы в стране составил три процента, уменьшившись по сравнению с 2017 годом.

В то же время в 2018 году экономически активное население Республики Молдова, включая безработных, составило более одного миллиона человек, увеличившись на два процента по сравнению с 2017 годом.

Большинство безработных, а именно 58%, – мужчины. В то же время, безработица больше затронула население городов, чем жителей сельской местности – горожане составляют 65% от общего числа безработных.

По данным НБС, зарплату «в конверте» получали 7% сотрудников. Подавляющее большинство работников с незаявленными официально зарплатами трудятся в сельском хозяйстве, торговле, промышленности и строительстве. Причем более 6% работников были трудоустроены на основе устных соглашений – без заключения индивидуальных трудовых договоров, сообщает tv8.md.

Что касается форм собственности, то 76,6% занятого населения работали в частном секторе, и 23,4% – в государственном секторе.