3 Апреля 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Отказ блока ACUM от консультаций демонстрирует очевидную незрелость его лидеров, - Муравский
03.04.2019

Александр Муравский назвал блок ACUM коктейлем из большевистских лозунгов и инфантилизма.

Так бывший вице-премьер правительства Молдовы прокомментировал решение Нэстасе и Сканду отказаться от участия в консультациях на тему формирования парламентского большинства. По словам Муравского, ACUM можно понять, но только с точки зрения желания не разочаровывать свой электорат. Однако, по его мнению, принятое решение ошибочное, демонстрирующее очевидную незрелость его лидеров, если говорить о развитии всего политического поля республики и формировании по-настоящему зрелого политического класса.

- Им надо расти. А один из принципов роста – умение говорить с противником, рассматривая его, не как противника, а как оппонента. Мы не воюем ни с кем, поэтому умейте разговаривать. И мы, граждане, должны им вдалбливать это в голову. Ребята, если вы хотите получить нашу поддержку, мы вам ее дадим, но покажите, что вы можете проблему решать вместе, - заявил Александр Муравский в эфире радиостудии Sputnik Молдовы. 

Бывший вице-премьер подчеркнул, что политика – тоже профессия, которая требует огромной ответственности. А ошибки, допущенные политиками, могут иметь серьезнейшие последствия, которые придется расхлебывать тысячам людей а, возможно, целым поколениям.

- Мы понимаем, что у нас нет исторической традиции. У нас сегодня некоторыми политиками правит чисто большевистский лозунг – «Кто был ничем, тот станет всем», - подметил экс-вице-премьер.

По его словам, сейчас во власть идут люди, не имея никакого опыта – каждый имеет свою точку зрения, и кто-то из них победит.

- Мы вас поддержим. Но это не значит, что я буду вас поддерживать, если увижу, что вы уперлись и гнете свою линию. Мне такие политики не нужны, - заключил Муравский.

Сегодня, 2 апреля, по инициативе президента Молдовы Игоря Додона прошли консультации председателей Партии социалистов Республики Молдова и Демократической партии Молдовы. Главной их темой было формирование в парламенте правящей коалиции. Лидеры блока ACUM, в который входят партии ПДС Майи Санду и ППДП Андрея Нэстасе, отказались участвовать в этой встрече.


 
Количество просмотров:
57
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.