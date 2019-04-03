Отказ блока ACUM от консультаций демонстрирует очевидную незрелость его лидеров, - Муравский

Александр Муравский назвал блок ACUM коктейлем из большевистских лозунгов и инфантилизма.

Так бывший вице-премьер правительства Молдовы прокомментировал решение Нэстасе и Сканду отказаться от участия в консультациях на тему формирования парламентского большинства. По словам Муравского, ACUM можно понять, но только с точки зрения желания не разочаровывать свой электорат. Однако, по его мнению, принятое решение ошибочное, демонстрирующее очевидную незрелость его лидеров, если говорить о развитии всего политического поля республики и формировании по-настоящему зрелого политического класса.

- Им надо расти. А один из принципов роста – умение говорить с противником, рассматривая его, не как противника, а как оппонента. Мы не воюем ни с кем, поэтому умейте разговаривать. И мы, граждане, должны им вдалбливать это в голову. Ребята, если вы хотите получить нашу поддержку, мы вам ее дадим, но покажите, что вы можете проблему решать вместе, - заявил Александр Муравский в эфире радиостудии Sputnik Молдовы.

Бывший вице-премьер подчеркнул, что политика – тоже профессия, которая требует огромной ответственности. А ошибки, допущенные политиками, могут иметь серьезнейшие последствия, которые придется расхлебывать тысячам людей а, возможно, целым поколениям.

- Мы понимаем, что у нас нет исторической традиции. У нас сегодня некоторыми политиками правит чисто большевистский лозунг – «Кто был ничем, тот станет всем», - подметил экс-вице-премьер.

По его словам, сейчас во власть идут люди, не имея никакого опыта – каждый имеет свою точку зрения, и кто-то из них победит.

- Мы вас поддержим. Но это не значит, что я буду вас поддерживать, если увижу, что вы уперлись и гнете свою линию. Мне такие политики не нужны, - заключил Муравский.

Сегодня, 2 апреля, по инициативе президента Молдовы Игоря Додона прошли консультации председателей Партии социалистов Республики Молдова и Демократической партии Молдовы. Главной их темой было формирование в парламенте правящей коалиции. Лидеры блока ACUM, в который входят партии ПДС Майи Санду и ППДП Андрея Нэстасе, отказались участвовать в этой встрече.