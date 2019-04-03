Зов предков: В прямом эфире украинского телешоу молдавский певец Дан Балан накинулся на Тину Кароль и искусал артистку

Мировую звезду сравнили с графом Дракулой. Смотреть телешоу «Голос Украины» стала намного интереснее. Все-таки привнес Дан Балан, который в 9 сезоне песенного конкурса занял кресло наставника, некую изюминку.

Во-первых, похоже, что артист без ума от украинской дивы Тины Кароль.

Это было видно буквально на первых выпусках передачи. Он ей и песни посвящал, и поцелуями одаривал. Не может судя по всему справится Даник с нахлынувшими на него чувствами.

В минувшем выпуске вокального талант-шоу Балан попытается окончательно завоевать сердце Тины Кароль, решившись на неожиданный поступок.

Во время выступления одного из участников, наставники шоу начали танцевать. В какой-то момент Дан оказался настолько близко к Тине, что не сдержался и «укусил» ее за плечо.

Искуситель и жертва. Фото: tv.ua

«Артем, что ты сделал со мной? Ты взял и выплеснул из меня мои истинные чувства к Тине. Столько выпусков я пытался сохранить это все в себе, но во время твоего выступления я не смог себя сдержать»,

- прокомментировал свой поступок международный наставник, передает tv.ua

На что Тина Кароль кокетливо улыбнулась и подбежала к Потапу, чтобы шутливо пожаловаться ему: «Он меня укусил, представляешь?».

Кстати, Дана украинские коллеги прозвали графом Дракулой, и он похоже подтвердил свое прозвище!

ЛИДИЯ ТКАЧ