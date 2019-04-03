Игорь Додон: Президент не будет вмешиваться в переговоры между партиями

Администрация президента не будет вмешиваться в переговоры между парламентскими партиями. По словам Игоря Додона, Администрация президента исполнила свою роль по созданию платформы для обсуждения, и, начиная с этого момента, глава государства вмешается только в том случае, если сформируется парламентское большинство – чтобы проконсультироваться с фракциями и выдвинуть кандидатуру на пост премьер-министра. Если парламентское большинство не будет создано в трёхмесячный срок, то президент распустит парламент. Заявления были сделаны по завершении совместной дискуссии, организованной главой государства, участие в которой приняли только лидеры ДПМ и ПСРМ, но не лидеры Блока ACUM, передаёт IPN.

По окончании дискуссии глава государства констатировал, что между двумя этими партиями существует „очень много разногласий по политическим вопросам, но у них имеется единое видение некоторых социальных тем”. Игорь Додон оценил шансы создания парламентского большинства, либо проведения досрочных выборов, как 50 на 50, отметив, что на данном этапе он не хотел бы отдавать предпочтение какому-либо из сценариев. По его словам, тот факт, что ДПМ и ПСРМ приняли участие в дискуссии, является „просто ответом на приглашение”, и говорить о шаге в направлении формирования коалиции нельзя. Каждая из партий продолжит внутрипартийные консультации с целью принятия решений относительно своих дальнейших шагов.

Лидер ПСРМ Зинаида Гречаный заявила, что „либо будет сформирована стабильная власть, либо мы снова обратимся к гражданам, и пусть они нас рассудят”. Гречаный выразила сожаление в связи с тем, что в дискуссии не приняли участие члены ACUM, и подчеркнула, что те, кто откликнулся на приглашение, имели возможность представить свою позицию, а коалиции на встрече не обсуждались. Лидер ПСРМ сообщила, что предстоит созвать руководящие органы партии, чтобы посоветоваться по поводу дальнейших шагов.

Председатель ДПМ Влад Плахотнюк отметил, что с лидерами ПСРМ обсуждалось видение будущего правления: каковы точки соприкосновения, в чём заключаются расхождения. „Мы считаем, что люди ждут от власти, чтобы все мы выполнили те предвыборные обещания, которые были даны в ходе кампании, и, в частности, продолжили те хорошие проекты, которые мы начали”. Лидер Демпартии добавил, что он проанализирует всё услышанное совместно с коллегами. Будут приняты решения о том, каким образом дискуссии могут быть продолжены, и возможен ли вообще конструктивный диалог между ДПМ и ПСРМ. „Цель ДПМ – быстрее создать стабильное, ответственное и эффективное правительство, и мы проанализируем все возможности, имеющиеся в этом плане”, - заявил Плахотнюк.

Игорь Додон пригласил лидеров ПСРМ, ДПМ и ACUM в Государственную резиденцию 2 апреля для обсуждения вопроса о разблокировании политической ситуации в стране. Лидеры ACUM отклонили это приглашение, инициировав, в свою очередь, дискуссии с депутатами „в целях усовершенствования пакета законов о деолигархизации государства”. На встречу пришли только три депутата из парламентской фракции Политической партии Шор, которых депутаты от Блока ACUM проигнорировали, заявив им, что „их место в тюрьме”.