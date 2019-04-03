Невероятная выставка в здании вокзала в Кишиневе...

Семь энтузиастов пять лет мастерили уникальный макет – теперь выставили его на всеобщее обозрение.

В здании железнодорожного вокзала в Кишиневе открылась необычная выставка «Старый экспресс» - железнодорожная диорама. Да, о такой железной дороге, площадью 70 квадратных метров, даже самый подвинутый ребенок и не мечтал. Хотя каждый второй хотел стать обладателем небольшого подвижного состава, рельсов, светофоров и прочего. Это была такая общая мечта сотен тысяч мальчишек и девчонок нескольких поколений. Поэтому на выставку приходят все – и дети, и взрослые.

Посмотреть на гигантскую игрушечную железную дорогу можно на вокзале Фото: НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ

- Собственно, это была мечта – об игрушечной железной дороге, особенно, сильно в детстве мечтал об этом мой супруг, - рассказала «Комсомолке» Анна Переу, администратор выставки, соавтор проекта. – И мы решили воплотить эту мечту в жизнь. Сняли помещение и взялись за работу. На это ушло 5 лет. Нам помогали добровольцы, - кто, как и мы, тоже мечтал о железной дороге. Всего нас – семь энтузиастов.

Взрослые на выставке вспоминают о паровозиках своего детства. Юные посетители задают множество вопросов, рассматривают детали макета. Через тоннели, меж зеленых гор, по красивым городам, ездят паровозы, в которых можно рассмотреть пассажиров. Жилые дома – на зависть кишиневцам, как и ровные тротуары, клумбы, скамеечки, - кто из нас не мечтает жить в таком городе?! Есть депо по ремонту подвижного состава. Озера с рыбаками и лодками. На горных склонах пасутся олени, козы, даже кабаны встречаются. Красота невероятная! Когда на улице темнеет, и помещение, в котором проходит выставка, уже не заливает солнечным светом, в домах на макете начинают светиться окна, на улицах и вдоль дорог зажигаются фонари.

Макет занимает площадь 70 квадратных метровФото: НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ

Есть у этой железной дороги «диспетчерская» - пульт управления, с которого можно останавливать поезда или отправлять их в дальнюю дорогу.

- Мы видели подобные диорамы в разных странах – Германии, Италии, отличная дорога есть в Санкт-Петербурге, - признается Анна. – Мы хотели сделать тоже все очень достойно.

Посмотреть на поезда приходят и дети, и взрослыеФото: НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ

И у них получилось. Потрачено, как пояснила Анна, «несколько десятков тысяч евро», сколько точно – не считали, приобретали необходимое постепенно. Трудились над макетом в свободное от своей основной работы время. И необязательно быть связанным с железной дорогой: Анна – экономист. С Молдавской железной дорогой энтузиастов связывает только место проведения выставки.

Кстати, создатели железной дороги считают, что диорама вряд ли окупится, хотя выставка платная. Делали ведь не в коммерческих целях, а по велению души.

НЕ ПРОПУСТИ!

Выставка «Старый экспресс» работает в среду-воскресенье с 11:00 до 20:00, вход – 60 леев.

НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ